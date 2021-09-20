جامعة سوهاج تتهم سيدة عربية باستغلال اسمها لترويج أعمالها الخاصة

أصدرت جامعة سوهاج بياناً على لسان المركز الإعلامي، اليوم الاثنين، أكدت فيه أن هناك سيدة عربية تدعي أنها موفدة جامعة «السوربون» الفرنسية لتدريس القانون الدولي بجامعة سوهاج، واستغلال اسم الجامعة للترويج لشخصها في أعمال خاصة بها.

ونفى المركز الإعلامي لجامعة سوهاج وجود أي علاقة بتلك السيدة، موضحاً أن جامعة سوهاج تحتفظ بكافة حقوقها القانونية تجاه أي هيئة أو شخص يروج كذباً بالتعاون مع الجامعة، أو تنظيم فعاليات تحت رعايتها، وستتخذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

وجاء في نص البيان الصادر: «في إطار الحفاظ على الصورة الذهنية لجامعة سوهاج لدى كافة المجتمع، وعدم استغلالها والزج بها من قبل أشخاص بغرض مصالحهم الشخصية، لاحظ المركز الإعلامي للجامعة ادعاء السيدة (ع. أ.)، من إحدى الدول العربية، بأنها موفدة من جامعة السوربون الفرنسية لتدريس القانون الدولي بالجامعة، واستغلال اسم الجامعة للترويج لشخصها في أعمال خاصة بها».

وأضاف البيان الصادر عن المركز الإعلامي للجامعة أن تلك السيدة «ع. أ.»، ليس لها صلة من قريب أو بعيد بالجامعة، ولا تنتمي للهيئة التدريسية كما تدعي، وتنفي الجامعة وجود أي تعاون بينها وبين تلك السيدة نهائياً، ويؤكد المركز الإعلامي أنه لا توجد أي فعالية فنية تقام الآن تحت إدارة الجامعة، والجامعة هنا تحتفظ بكافة حقوقها القانونية تجاه أي هيئة أو شخص يروج كذباً بالتعاون مع الجامعة، أو تنظيم فعاليات تحت رعايتها.