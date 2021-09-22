التفاصيل الكاملة لواقعة مقتل طالب وإلقاء جثته في ترعة بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية غموض واقعة العثورعلى جثة طالب بترعة «أبيس»، حيث تبين أن وراء ارتكاب الجريمة عاطل من أجل سرقة مركبة «التوك توك»، الخاصة بالمجني عليه، وجرى إلقاء القبض على المتهم واعترف تفصيليا بإرتكاب جريمته.

واقعة مقتل طالب في الإسكندرية

بدأت الواقعة حينما تلقى قسم شرطة الرمل ثان بلاغا من أهالي منطقة «أبيس»، بالعثور على جثة في ترعة «أبيس الأولى»، المتفرعة من ترعة الإنجليزية بجوار الطريق الدولي.

انتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص أن الجثة لطالب يدعى «عبد الرحمن محمد أبو الفتوح»، 17 عامًا، طالب بالثانوي الصناعي، مقيم بقرية أبيس الثانية، وبمناظرة جثة المجني عليه تبين إصابته بعدة طعنات في أنحاء متفرقة.

كان اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، قرر تشكيل فريق بحث تحت إشراف مدير إدارة البحث الجنائي لكشف غموض واقعة مقتل طالب في الإسكندرية.

وارتكزت خطة البحث على فحص علاقات المجني عليه، وفحص كاميرات المراقبة بمحيط الحادث، وكشفت جهود فريق البحث أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو «حسام.م.م.أ»، في العقد الثالث من العمر، مقيم بعزبة الصيادين بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وهارب من تنفيذ أحكام.

وتمكنت قوات الأمن من القبض على المتهم بالتنسيق مع وحدة مباحث كفر الدوار بمحافظة البحيرة في أحد الأكمنة بالقرب من مسكنه، واعترف بارتكابه الواقعة وسرقة التوك توك وهاتف المجني عليه.

اعترافات المتهم

واعترف المتهم أنه عقد العزم على سرقة التوك توك كرها عن قائده نظرا لحاجته الشديدة للمال، وأعد سلاحا أبيضا وتوجه لمكان غير معروف لاستدراج أحد قائدي المركبات من صغار السن للطريق المجاور للترعة الإنجليزية لتنفيذ مخططه ليلا.

وأكد أنه شاهد المجني عليه واستدرجه بحجة توصيله وحاول سرقة التوك توك قيادته كرها عنه إلا أن المجني عليه حاول الدفاع عن نفسه فوجه له العديد من الطعنات.

ولفت المتهم إلى أنه قام بحلاقة ذقنه وشاربه عقب ارتكابه الواقعة لتغيير ملامحه والهرب من الشرطة، لافتا إلى أنه باع التوك توك مقابل مبلغ 11 ألف جنيه واشترى آخر بمبلغ 3500 جنيهًا وأنفق باقي المبلغ، وتحرر المحضر رقم 9993 لسنة 2021 إداري ثان الرمل، وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.