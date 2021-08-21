مقتل طالب في القليوبية بسبب خلافات المصاهرة.. والأمن يضبط المتهمين

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الخارجين عن القانون، تسعى قوات أمن القليوبية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بنها بمديرية أمن القليوبية من إحدى المستشفيات بوفاة (طالب – مقيم بدائرة المركز) إثر إصابته «بكسر في عظام الجمجمة».

وبسؤال ابن عمومة المتوفى (مدرس- مقيم بذات الناحية)، «مصاب بجروح قطعية وكدمات متفرقة»، أكد أنه حال تواجده رفقة المتوفى أمام المحل الخاص به حضرت سيارة يستقلها 3 أشخاص (عاملان – وصاحب معرض دراجات نارية - مقيمين بدائرة المركز)، وقاموا بالتعدي عليه بواسطة عصا خشبية، محدثين إصابته وإصابة المتوفى التي أودت بحياته.

وأكد المصاب أن ذلك الحادث وقع لوجود خلافات بين المتهمين والضحية بسبب المصاهرة، وبسؤال شقيق المتوفى (موظف بإحدى الشركات – مقيم بذات الناحية) أيد ذلك، واتهم المذكورين بارتكاب الواقعة.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين المذكورين، وكذلك الأداة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.