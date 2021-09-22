مؤرخ عسكري عن «طنطاوي»: كان يبحث عن الصواب والحسم والعسكرية الصحيحة

قال عبده مباشر، المؤلف والصحفي والمؤرخ العسكري، إنّ المشير الراحل محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء، عن عمر ناهز 86 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، كان رئيس عمليات القوات المسلحة في معركة تحرير الكويت، متابعا: «كان مطلوبا من القوات المسلحة أن تنقل قوات تكون موجودة في مسرح العمليات، وكان الوقت المتاح لذلك محدود، ولم يكن لدى مصر أساطيل وطائرات عسكرية ضخمة لفعل ذلك، لكن المشير طنطاوي تحمل هذه المسؤولية».

المشير طنطاوي لفت أنظار قادة القوات المسلحة والأجانب الموجودين في مسرح العمليات خاصة «الأمريكيين»

وأضاف المؤلف والصحفي والمؤرخ العسكري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر: «ببراعة شديدة وبإمكانيات محدودة جدا، نجح المشير طنطاوي في وضع خطة تحريك ونقل القوات المطلوبة ونقلها إلى مسرح العمليات بسلاسة وانسيابية ودون طنطنة، وفي صمت كامل نجح في تنفيذ المهمة، ولفت أنظار الأجانب الموجودين في مسرح العمليات خاصة الأمريكيين، وكذا أنظار قادة القوات المسلحة، وأعتقد أنّ هذه كانت النقطة اللامعة هي التي حددت مستقبله لتولي منصب وزير الدفاع».

المشير طنطاوي كان حريصا على الصواب والعسكرية الصحيحة

وتابع المؤرخ العسكري، أنّ المشير طنطاوي لم يكن قائدا مرنا، بل كان حريصا على الصواب والعسكرية الصحيحة والاحترام المتبادل، وكان لا يتهاون إطلاقا في وضع العسكرية المصرية في أفضل صورة لها، وأهمية حفاظ القادة على السلوك العسكري الصارم، فلم يكن يبحث عن شعبية أو رضا أي شخص، لكنه كان يبحث عن الصواب والحسم والعسكرية النقية.