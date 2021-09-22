«البورصة» تعلق التداول دقيقة حدادا على رحيل المشير طنطاوي

علقت إدارة البورصة المصرية، اليوم الأربعاء، التداول في مستهل تعاملات الجلسة الصباحية لمدة دقيقة، حدادا على وفاة وزير الدفاع الأسبق المشير محمد حسين طنطاوي، بحيث تبدأ الجلسة في تمام الساعة العاشرة ودقيقة واحدة صباحا.

مجلس إدارة البورصة ينعى وزير الدفاع الأسبق

ونعى مجلس إدارة البورصة، المشير طنطاوي، وأعرب عن عزاءه للشعب المصري والمؤسسة العسكرية، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه والمحزونون على فراقه الصبر والسلوان.

ويوم أمس، نعى الرئيس عبدالفتاح السيسي المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبق، وكتب الرئيس عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: «فقدتُ اليوم أبًا ومعلمًا وإنسانًا غيورًا على وطنه، كثيرًا ما تعلمت منه القدوة والتفاني في خدمة الوطن، إنّه المشير محمد حسين طنطاوي الذي تصدى لأخطر ما واجهته مصر من صعاب في تاريخها المعاصر».

وفاة المشير طنطاوي عن عمر 85 عام

وغيّب الموت المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، عن عمر ناهز 86 عامًا، بعد صراع مع طويل مع المرض.

وأعرب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب باسمه وباسم أعضاء المجلس، عن تعازيه، ببالغ الحزن والأسى للرئيس عبدالفتاح السيسي، وشعب مصر العظيم، لوفاة المغفور له بإذن الله المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، الذى شارك في مسؤولية إدارة البلاد خلال حقبة من الزمن، بما حوته من أحداث فارقة في تاريخها، هي الأخطر أثرا، والقاسية بمسؤولياتها الجسام، حفلت بالأهوال والأنواء، واستطاع بحكمته وبصيرته الصائبة، أن يصل بمصر إلى مرفأ الأمن والأمان.