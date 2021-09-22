واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة؛ لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1011 قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، على النحو التالي:

ضبط 8 أطنان لحوم مستوردة - مقطعات دواجن بدون بيانات، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القاهرة.

ضبط 3,5 طن مقطعات دواجن – جلود دواجن مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي؛ لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك مجزر لذبح الدواجن بمحافظة القاهرة.

ضبط 12 طن زيت طعام معبأ داخل خزانات مجهولة المصدر

ضبط 12 طن زيت طعام معبأ داخل خزانات مجهولة المصدر، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ويشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة القاهرة.

ضبط 10 أطنان ملح طعام مجهولة المصدر وغير مطابق للمواصفات يشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصه الطبيعية متحجر ويشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك مطحن لتعبئة ملح الطعام بدون ترخيص بمحافظة الغربية.

بيع السولار في السوق السوداء

ضبط 42000 لتر مواد بترولية سولار – بنزين 80 تم تجميعها للاتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى قدرت بـ210300 جنيه بحوزة المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بمحافظة القليوبية.

ضبط 22,5 طن زيت برافيل – نترات صوديوم بدون مستندات مجهولة المصدر - 3376 عبوة مستحضرات تجميل غير صالحة للإستخدام الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون، وتشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج مستحضرات التجميل بمحافظة الجيزة، واستخدامه على منتجاته أرقام تسجيل منتجات شركات أخرى.

ضبط 14800 قطعة مستلزمات طبية كمامة بدون مستندات

ضبط 14800 قطعة مستلزمات طبية كمامة بدون مستندات، و4100 عبوة مطهرات غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون مستندات مجهولة المصدر وتشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة المنظفات الصناعية بدون ترخيص بمحافظة القاهرة.

ضبط 13010 قطع مستلزمات طبية كمامات – قفاز طبى – كحول طبى غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون مستندات مجهولة المصدر وذات أثُر بالغ الضرر على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك محل لتجارة المستلزمات الطبية، بدون ترخيص بمحافظة القاهرة.