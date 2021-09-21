ضبط 1007 قضايا تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش الغذائي، وأسفرت الحملات عن ضبط 1007 قضايا تموينية، بينها 2,5 طن مصنعات لحوم دون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لتحضير الوجبات الجاهزة بمحافظة الجيزة.

ضبط 1,1 طن أسماك دون بيانات مجهولة المصدر

كما أسفرت الحملات بحسب بيان عن وزارة الداخلية، عن ضبط 1,1 طن أسماك دون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القليوبية.

وجرى ضبط 50 طن ملح طعام معبأة داخل شكائر دون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرا على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة ، بحوزة مالك محل لتجارة السلع الغذائية بمحافظة سوهاج.

وكذلك أسفرت الحملات عن ضبط 2000 لتر مياة صنبور معبأة داخل تنكات مستلزمات إنتاج -1500 لتر مياه مفلترة معبأة داخل عبوات مدون عليها علامة تجارية وهمية غير مسجلة وغير مطابقة للمواصفات القياسية منتج نهائي، وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن محطة لتعبئة مياة الشرب دون ترخيص بمحافظة الإسكندرية.

ضبط 3 أطنان سكر تمويني مدعم بها نقص في الأوزان

وأسفرت الحملات عن ضبط 3 أطنان سكر تمويني مدعم بها نقص في الأوزان بمقدار 60 جراما بالكيلو جرام الواحد، قدرت بقيمة مالية 25500 جنيه مستوليا على فروق الأوزان بقصد تجميعها وبيعها بالسوق السوداء، تمهيدا لتوزيعها على البدالين التموينيين لصرفها ضمن الدعم التمويني، بحوزة مالك مركز لتعبئة السكر التمويني بمحافظة سوهاج، وضبط 2,48 طن سكر، 26 عبوة زيت تمويني مخصص ربطا على البطاقات التموينية تم تجميعها للاتجار بها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي وتحقيق أرباح غير مشروعة قدرت بـ20908 جنيه، بحوزة المدير المسؤول عن محل بدال تمويني بمحافظة الغربية.

ضبط 17,85 طن أعلاف حيوانية معبأة داخل شكائر دون بيانات مجهولة المصدر

وجرى ضبط 17,85 طن أعلاف حيوانية معبأة داخل شكائر دون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الحيواني، لوجود تغير في خواصها الطبيعية وذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، بحوزة مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية دون ترخيص بمحافظة سوهاج، وضبط 17 طن أعلاف دواجن معبأة داخل شكائر بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام لوجود تغير في خواصها الطبيعية وذات أثر بالغ الضرر على الثروة الداجنة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك محل لتجارة أعلاف الدواجن بمحافظة سوهاج.

وأسفرت الحملات أيضا، عن ضبط 45000 لتر مواد بترولية سولار تم تجميعها لبيعها بأزيد من السعر الرسمي قدرت بقيمة مالية 203750 جنيه - 400 لتر مواد بترولية سولار تم التصرف فيها بالبيع بأزيد من السعر الرسمي، وقدرت بقيمة مالية 2700 جنيه، بحوزة المدير المسؤول عن محطة لتموين السيارات بمحافظة القاهرة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.