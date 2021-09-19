ضبط 56 كيلو بانجو وحشيش وهيروين خلال 24 ساعة

وجّهت وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية، عن ضبط 56 قطعة سلاح ناري، بحوزة 48 متهما، وفي مجال تنفيذ الأحكام، جرى تنفيذ 50 ألف حكم قضائي بإجمالي 4885 محكوما عليهم.

ضبط 155 قضية مخدرات

وأسفرت الحملات بحسب بيان عن وزارة الداخلية، عن ضبط 155 قضية مخدرات، بإجمالي 156 متهما ضُبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت 31,739 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 10,380 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 14,476 كيلو جرام، كمية من مخدر البودر وزنت 1,373 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 1 كيلو جرام، كمية من مخدر الاستروكس وزنت 427 جراما، كمية من مخدر الشابو وزنت 205 جرامات، كمية من مخدر الآيس وزنت 105 جرامات، كمية من مخدر الفودو وزنت 60 جراما، و1707 أقراص مخدر.

وضبط 286 دراجة نارية مخالفة و25723 مخالفة مرورية متنوعة

وفي مجال ضبط المتهمين الهاربين، جرى ضبط 17 متهما، وضبط 15 متهما آخرين بممارسة أعمال البلطجة، وضبط 286 دراجة نارية مخالفة، وضبط 25723 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 40 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 8 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.