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محمود مسلم

ضبط 6042 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

كتب:

الوطن
12:20 م | الأربعاء 22 سبتمبر 2021
الإدارة العامة للمرور

الإدارة العامة للمرور

واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية؛ لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

ويأتي ذلك تنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية، بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين؛ لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

ضبط 6042 مخالفة مرورية

أسفرت تلك الحملات، خلال 24 ساعة عن ضبط 6042 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

1950 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

184 مخالفة السير بدون تراخيص.

 23 مخالفة موقف عشوائي.

58 مخالفة لشروط التراخيص.

 

 

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