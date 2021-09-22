القبض على رجل سار عاريا في قرية بالشرقية مقابل رهان بـ 25 ألف جنيه

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة منيا القمح بمحافظة الشرقية القبض على أربعيني بتهمة ارتكاب فعل فاضح، بعدما سار عاريا بأحد شوارع قرية «النعامنة»، التابعة لدائرة المركز، على خلفية رهانه مع أحد الأشخاص على القيام بهذا الأمر مقابل الحصول على 25 ألف جنيه، وجرى إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.

الأجهزة الأمنية ترصد الواقعة على «الفيس بوك»

كان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا برصد الأجهزة الأمنية بمركز شرطة منيا القمح، منشورات جرى تداولها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تفيد بقيام أحد أهالي قرية النعامنة التابعة لدائرة المركز، بالتجرد من ملابسه وسيره عاريا بأحد شوارع القرية، تنفيذا لرهانه مع أحد الأشخاص على التجرد من ملابسه والسير عاريا مقابل الحصول على 25 ألف جنيه.

وتبين أن الرجل يبلغ من العمر 40 عاما، تجرد من ملابسه تماما وسار في أحد شوارع القرية مارا أمام منزل العمدة فيما حاول أحد الخفراء إعطائه جلبابا ليستر جسده إلا أنه رفض، واستكمل السير ثم عاد للشخص الذي تراهن معه وحصل منه على مبلغ 25 ألف جنيه وقام بعد المبلغ المالي أمام منزله .

القبض على المتهم وإحالته إلى النيابة

وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة الواقعة وتم ضبط الرجل بتهمة ارتكاب فعل فاضح في الطريق العام، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.