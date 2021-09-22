«صبحي» و«هنيدي» أبرز العائدين للمسرح في 2021

يشهد المسرح المصري خلال الفترة المقبلة عدد من العروض المسرحية الجديدة التي يعود بها النجوم مرة أخرى بعد فترة من الغياب، خاصة بعد أزمة جائحة كورونا التي سيطرت على الساحة الفنية والمسرحية بصورة كبيرة.

محمد هنيدي مطرب شعبي في تجربة مسرحية جديدة

محمد هنيدي من أبرز النجوم العائدين للمسرح من خلال تجربة جديدة تجمعه بالمخرج الكبير خالد جلال، ويجسد من خلال المسرحية شخصية مطرب أفراح شعبية حيث يتابع العمل على الأغاني مع الملحن عمرو مصطفى، ليكون ذلك سر تدوينته الأخيرة التي أثارت الجدل والتي أعلن فيها اعتزال التمثيل واتجاهه إلى الغناء الشعبي.

وتمثل المسرحية عودة للفنان محمد هنيدي بعد آخر أعماله المسرحية «3 أيام في الساحل» للمخرج مجدي الهواري، عام 2019، والذي شاركه في بطولتها مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا.

محمد صبحي يستعد لعرض «نجوم الظهر» في أكتوبر

ويعود الفنان محمد صبحي إلى المسرح بعرض «نجوم الظهر» من تأليفه وإخراجه، ويشاركه بطولتها عدد من الفنانين من بينهم جيهان قمري، سميرة عبد العزيز وعبد الرحيم حسن، بجانب عدد من الممثلين الشباب، ومن المقرر أن يبدأ عرضها في أكتوبر المقبل.

وكانت آخر أعمال محمد صبحي على المسرح بعنوان «أنا والنحلة والدبور»، والتي استمر عرضها لموسمين قبل توقفها بسبب جائحة كورونا.

شيريهان والفخراني وهاني رمزي أبرز العائدين للمسرح في 2021

وعلى مدار الفترة الماضية، شهد الجمهور عروض مسرحية جديدة عاد فيها النجوم للمسرح بعد فترة انقطاع كبيرة، كانت أبرزهم عرض «كوكو شانيل» الذي قدمته النجمة شيريهان، وعرض على منصة «شاهد»، بالإضافة إلى النجم يحيى الفخراني الذي أعاد تقديم عرض «ليلة من ألف ليلة» باسم جديد «ياما في الجراب يا حاوي»، بمشاركة عدد من النجوم من بيهم إياد نصار ومحمد الشرنوبي وكارمن سليمان، والتي تعرض حاليا على مسرح «كايرو شو».

ويواصل الفنان هاني رمزي تقديم مسرحية «أبو العربي في ميشين إيمبوسيبل»، وذلك بعد فترة طويلة من الغياب عن المسرح منذ آخر أعماله «كدة أوكيه» عام 2003.