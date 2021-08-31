محمد صبحي يقدم 12 موهبة جديدة في «نجوم الظهر».. تعرف عليهم

يقدم الفنان محمد صبحي خلال مسرحيته الجديدة «نجوم الظهر»، 12 موهبة يدفع بهم للساحة الفنية ويضمهم لفرقته «استديو الممثل»، ليشاركوه البطولة ويقف بعضهم أمامه للمرة الأولى على خشبة المسرح في أدوار مميزة، ويقدمهم بشكل شامل ليظهر خلال العرض مهارات الممثل والمطرب والعازف على المسرح بشكل حي، ويتناول العمل موضوعات تخص المواطن المصري وهمومه ومشكلاته بشكل كوميدي راقي.

سميرة عبد العزيز بطلة «نجوم الظهر»

والنجوم الذين يقدمهم النجم محمد صبحي هم رحاب حسين ورحاب الشناط وداليا حسن ومحمد سعيد ومايكل وليم ومحمد شوقي طنطاوي ومحمد يوسف ومصطفى يوسف ومنة طارق وانجيلكا وليلى فوزي ومحمود أبو هيبة.

ويشارك هؤلاء النجوم الشباب في البطولة أمام الفنان محمد صبحي والنجوم أصحاب الخبرات في المسرح والأعضاء الأساسيين في فرقة محمد صبحي وهم سميرة عبد العزيز وجيهان قمري وعبد الرحيم حسن وندى ماهر وميرنا زكري وكمال عطية وحمدي السيد ووليد هاني.

10 أغنيات في مسرحية نجوم الظهر

وكان محمد صبحي انتهى مؤخرا من تسجيل 10 أغنيات في استديو التكامل، شارك في غنائها كل نجوم العرض المسرحي الذي سيتم افتتاحه قريبا على مسرح محمد صبحي بمدينة سنبل، بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي، والأغاني كتبها الشاعر عبد الله حسن ولحنها ووزعها الملحن شريف حمدان، ومهندس الصوت محمد جودة.

يشار إلى أن العرض المسرحي «نجوم الظهر» يقوم ببطولته ويخرجه النجم محمد صبحي، وهو من تأليفه بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة، وديكور محمد الغرباوي، وتصميم أزياء مريام عدلي.

وكان قد قدم «صبحي» مؤخرا ثلاث مسرحيات في موسم المسرح للجميع وهي مسرحية «خيبتنا» ومسرحية «غزل البنات» ومسرحية «النحلة والدبور» التي تناول خلالهما قضايا مطروحة على الساحة بشكل كوميدي، ومنها قضية المرأة والرجل في «النحلة والدبور» آخر مسرحياته.