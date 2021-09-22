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محمود مسلم

ضبط 6 قضايا تهريب وتنفيذ 240 حكما قضائيا خلال 24 ساعة

كتب:

الوطن
12:48 م | الأربعاء 22 سبتمبر 2021
الداخلية

الداخلية

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها:

جرائم تهريب البضائع

في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية:

- ضبط 6 قضايا تهريب.

مكافحة حيازة المخدرات

في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة:

- ضبط 1 قضية.

الأمن العام

في مجال الأمن العام: ضبط 37 قضية.

المخالفات المرورية

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 724 مخالفة مرورية متنوعة.

تنفيذ الأحكام

تنفيذ 240 حكما قضائيا متنوعا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها، وجاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ.

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