«الصحة» تستعد لاستقبال «فايزر».. و830 مركزا لتلقي لقاح كورونا

استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، آخر المستجدات الخاصة بجائحة كورونا محليا ودوليا، وموقف بعض الدول من التطعيم، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

وسلّطت الدكتورة هالة زايد، بحسب بيان عن وزارة الصحة والسكان، الضوء على أحدث تصريحات مدير منظمة الصحة العالمية، بشأن موقف توفير اللقاحات دوليا، والتي أشار فيها إلى أنّ مصر من أوائل الدول بقارة أفريقيا، التي عملت على تعدد مصادر اللقاحات لضمان الوصول لأكبر قدر من التغطية للقاحات مقارنة بمعظم دول أفريقيا.

الصحة: نعمل لافتتاح مركز موسع للقاحات في قنا

وفيما يتعلق بموقف اللقاحات في مصر، أشارت وزيرة الصحة إلى أنّ العدد الإجمالي لمراكز تلقي اللقاح على مستوى الجمهورية بلغ 830 مركزا بما في ذلك مكاتب السفر، وجرى افتتاح مراكز موسعة لتلقي اللقاحات وتطعيم المواطنين في محافظات القاهرة، والإسكندرية، والجيزة، التي شهدت افتتاح المركز الموسع لتلقي اللقاحات بكلية الفنون التطبيقية، كما أوضحت أنّه جارٍ العمل على افتتاح مركز موسع للقاحات بمحافظة قنا.

وتناولت الدكتورة هالة زايد مستجدات حملة «معا نطمئن.. سجل الآن»، والتي تضمنت تغطية 18 محافظة منذ انطلاق الحملة في الفترة من 16 إلى 21 سبتمبر الحالي، وهي: «القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، كفر الشيخ، بني سويف، الشرقية، المنوفية، سوهاج، السويس، دمياط، أسيوط، بورسعيد، الغربية، المنيا، والإسماعيلية»، حيث جرى خلالها تسجيل 45 ألفا و460 مواطنا على الموقع الإلكتروني للوزارة الخاص بتلقي اللقاح.

الصحة تستعد لاستقبال جرعات لقاح فايزر

وفي السياق ذاته، استعرضت وزيرة الصحة التجهيزات الجارية لاستقبال جرعات لقاح «فايزر» في عدد من المحافظات، حيث بلغ إجمالي سعة التخزين بها 4,366 مليون سعة تخزينية، لافتة إلى شراء وتوزيع 600 ثلاجة للتوسع في تجهيزات استقبال اللقاحات.

وأشارت الدكتورة هالة زايد إلى الموقف التنفيذي للتطعيم في مختلف الجهات، بما في ذلك الجهاز الإداري للدولة، ووزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والأزهر الشريف.

من جانب آخر، أشارت وزيرة الصحة إلى مخطط الإفراج عن مصل سينوفاك-فاكسيرا وتسليمه خلال الفترة من 18 إلى 24 سبتمبر 2021 بإجمالي 1,926 مليون جرعة، واستعرضت الوزيرة في ذات السياق، موقف توريد لقاحات «أسترازينيكا، ساينوفاك، ساينوفارم، سبوتنيك، وجونسون آند جونسون»، موضحة أنّ إجمالي جرعات اللقاحات بلغ 33,678 مليون جرعة.