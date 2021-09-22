تحذير رسمي من «الصحة» بشأن إصابات كورونا: «خافوا من زيادتها»

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان، إنه على المواطنين الحذر والخوف من إصابات فيروس كورونا المتزايدة خلال الأيام الحالية، متابعا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن التطعميات مهمة وعلى المواطنين التسابق من أجل الحصول على لقاح كورونا لمواجهة الموجة الرابعة.

بروتكول مصابي كورونا المتداول على السوشيال

وأكد «حسني» على أن جميع لقاحات كورونا آمنة وفعالة، ولا يجب نشر حالة الفزع أو الخوف تجاه اللقاحات، لافتا إلى أن الإصابات تتراوح بين البسيطة والمتوسطة، وهذه الإصابات ليست جميعها مصابة بمتحور دلتا بلس، كما لا توجد دراسات حتى الآن تفيد بأن «دلتا بلس» هو الأشرس، ولكنه سريع الانتشار فقط وجميع اللقاحات المتوافرة أثبتت فعالية أمامه.

وأضاف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أنه لا صحة لما تم تداوله بشأن تغير أعراض فيروس كورونا، مؤكدا على أن أعراض فيروس كورونا منذ انتشار جائحة فيروس كورونا ثابتة لم تتغير، وتتمثل في ارتفاع درجة الحرارة وسيلان الأنف والرشح والصداع وفقدان حاستي الشم والتذوق وظهور طفح جلدي عند البعض. وفيما يتعلق ببروتكول مصابي كورونا واعتماد بعض المصابين على «سوشيال ميديا»، قال: «مافيش مريض بيتعالج من على السوشيال ميديا».

المنحنى الوبائي في مصر

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الصحة والسكان ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، حيث أعلنت الوزارة خروج 703 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 251395 حتى اليوم.

وطالبت الوزارة من المواطنين على أهمية الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين؛ والبعد عن الزحام والتكدس لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد في مصر.