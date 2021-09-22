جامعة حلوان تشترط تطعيم الطلاب ضد كورونا للقبول بالمدينة الجامعية

وضعت الإدارة العامة للمدن الجامعية بجامعة حلوان، شرطا جديدا لقبول الطلاب المتقدمين للسكن بها، وهو حصولهم على تطعيم فيروس كورونا وإحضار ما يثبت ذلك، وذلك في إطار حرص الجامعة على سلامة وصحة الطلاب.

وقد أكد الدكتور ماجد نجم على حرص الجامعة على توفير اللقاح لجميع طلابها، حرصا على سلامتهم وتفاديا للإصابة بالعدوى وتقليل حدة الأعراض وفق خطة الدولة والقيادة السياسية الحكيمة.

وتقوم الإدارة العامة للمدن الجامعية تحت إشراف خالد ذكي، مدير عام الإدارة العامة للمدن الجامعية، بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وإجراءات الأمن والسلامة للطلاب.

شروط القبول بالمدن الجامعية

جدير بالذكر أن شروط القبول بالمدن الجامعية كالتالي:

1- أن يكون الطالب من المقيدين المنتظمين بكليات الجامعة في أقسام الليسانس أو البكالوريوس.

2- يقبل الطلاب المقيدين بالدراسات العليا بكليات الجامعة حال وجود أماكن خالية ووفقا لظروف اجتماعية ملحة.

3- ألا يكون الطالب من سكان القاهرة الكبرى، وأن يكون حاصلا على الثانوية العامة من خارج القاهرة الكبرى، ولا يجوز التجاوز عن هذا الشرط إلا بقرار من الدكتور رئيس الجامعة إذا وجدت أسباب قهرية تبرر ذلك.

4- أن يكون الطالب قد سدد الرسوم المستحقة عليه سواء للكلية أو المدينة الجامعية.

5- ألا يكون قد حكم عليه بإحدى العقوبات التأديبية الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

6- ألا يكون قد وقعت عليه عقوبة الحرمان من الإقامة لأي مدة في العام السابق مباشرة أو عقوبة الحرمان النهائي من الإقامة.

7- ألا يكون قد أنهيت إقامته لعدم سداد رسوم الإقامة.

8- ألا يكون محولا إلى الجامعة من كلية مناظرة.

9- ألا يكون مقبولا بإحدى كليات الجامعة الموجود لها نظير في محافظة ما لم ترفض تلك الكلية تحويله إليها.

10- أن يخضع لأحكام الكشف الطبي الدوري ويثبت خلوه من الأمراض المعدية.

11- الأولوية في الإقامة لطلاب السنوات النهائية ثم التالية لها تنازليا، حسب الأماكن الشاغرة مع الأخذ في الاعتبار الأعلى تقديرا فالأصغر سنا فالأبعد سكنا.

12- حال وجود أماكن شاغرة ينظر في شغلها من المنقولين المتخلفين بمواد، ويجوز التجاوز عن شرط الأصغر سنا والأبعد سكنا إذا وجدت أسباب قوية تبرر ذلك، وتكون بقرار من نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

13- يجوز قبول الطلاب خلال العام الجامعي في حالة خلو أماكن أثناء العام الجامعي، ويراعى عند الترشيح لشغل هذه الأماكن الرجوع إلى قائمة الانتظار ومراعاة القواعد السابق الإشارة إليها.

14- يجوز قبول الطلاب المنتسبين في حالة وجود أماكن شاغرة بقرار من رئيس الجامعة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في المدن الجامعية

وتتمثل الأوراق المطلوبة للتقديم في المدينة الجامعية في التالي:

- 2 صورة ضوئية من البطاقة القومية للطالب وولي الأمر.

- 2 صورة من شهادة ميلاد الطالب.

- 2 صورة من الاستمارة بعد استيفاء جميع البيانات.

- بحث اجتماعي للطالب من الوحدة الاجتماعية التابع لها.

- على الطالب المستجد إرفاق صورة من بطاقة ترشيح مكتب التنسيق وصورة من شهادة الثانوية أو آخر مؤهل.

- 12 صورة شخصية للطالب.

- إيصال سداد مصروفات الكلية للطلاب القدامى.

- صورة من إيصال الكهرباء أو الغاز أو التليفون حديثة.

- استمارة الكشف الطبي للطلاب القدامى.