جامعة حلوان: تطعيم 12285 من الطلاب الجدد والقدامى بلقاح كورونا

تشهد جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم، إقبالا كبيرا من قبل الطلاب الجدد على الكشف الطبي، وهو متطلب أساسي لتقديم الطلاب لأوراقهم بالكلية في العام الجامعي الجديد، بالإضافة إلى تبني الجامعة حملة مكثفة لتطعيم الطلاب ضد فيروس كورونا المستجد، وتوفر لها مقرات مختلفة، للحفاظ على سلامة وصحة الطلاب الجدد والقدامى.

وكان الدكتور ماجد نجم، قد أعلن توفير مقرات مخصصة لتطعيم الطلاب ضد فيروس كورونا المستجد، للطلاب المستجدين، داخل الحرم الجامعي بمقر مبنى 3 بالمدينة الجامعية بالحرم الجامعي، لتلقي التطعيم وعقد إجراءات الكشف الطبي، وكذلك تخصيص مبنى 5 لتلقي التطعيمات لطلاب السنوات المتكررة، وكذلك مستشفى الطلبة، وفي القطاعات الخارجية في كليات التربية الموسيقية والفنون التطبيقية وهندسة المطرية.

تطعيم الطلاب باللقاح المضاد لفيروس كورونا

وبدأ تطعيم الطلاب باللقاح المضاد لفيروس كورونا يوم 5 سبتمبر الجاري، وتستمر حملة التطعيم حتى الآن، حيث وصل عدد الطلاب الحاصلين على اللقاح حتى الآن، 12285 طالبا وطالبة من الطلاب الجدد وطلاب السنوات المتكررة، كما تم إجراء الكشف الطبي لـ348 طالبا مستجدا، جرى تطعيم 260 منهم والباقي أقل من 18 عاما أو من الحاصلين على اللقاح سابقا أو ممن لديهم موانع للتطعيم.

وتجرى أعمال الكشف الطبي وتلقي الطلاب التطعيمات تحت إشراف الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عمر مدير عام الإدارة العامة للشؤون الطبية، والدكتورة عبير درويش مدير إدارة الطب العلاجي.

اتحاد طلاب جامعة حلوان يشارك في أعمال تنظيم الكشف الطبي

كما يشارك اتحاد طلاب جامعة حلوان برئاسة علي السيد، في أعمال تنظيم الكشف الطبي وتلقي الطلاب التطعيمات، بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان.