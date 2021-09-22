افتتاح معرض «أهلا مدارس» بتخفيضات 30% بالجيزة

تفتتح الغرفة التجارية بالجيزة اليوم الأربعاء 22 سبتمبر، معرض «أهلا مدارس» للعام السابع على التوالي استعداداً للعام الدراسي الجديد بتخفيضات تصل إلى 30 %، بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، والدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ومحمد إمبابى رئيس الغرفة التجارية بالجيزة.

50عارضا على مساحة 1000 متر

وأوضح محمد إمبابي رئيس غرفة الجيزة التجارية، مشاركة أكثر من 50 عارضا في المعرض المُقام بالمحافظة.

وأشار في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن المعرض يُقام على مساحة 1000 متر مربع، وبتخفيضات تتراوح بين 25 إلى 30% لافتا إلى أن المعرض يُقام للعام السابع على التوالي.

جميع المستلزمات بجودة عالية

وأكد إمبابي أن الأسعار مخفضة وبالجملة على جميع السلع بمدن المحافظة، وذلك بناء على تعليمات الدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، لتوفير مستلزمات المدارس بجودة عالية وأسعار مناسبة للأسر المصرية.

أدوات مكتبية وملابس وحقائب وأحذية

ويضم المعرض، منافذ لبيع أدوات مكتبية، ملابس، حقائب وأحذية، وكتب مدرسية ومستلزمات التعليم، إلكترونيات.

وأشار إلى التحقق من سلامة المعروضات الخاصة بمعرض أهلا مدارس لمزيد من سلامة المعروضات وضمان جودتها.

كما توقع أن يكون هناك إقبال كثيف من المواطنين على المعرض، مشيرا إلى أن كافة التجهيزات الخاصة بالعارضين مجانا وعلى نفقة الغرفة.

ووجه مجلس إدارة غرفة الجيزة الشكر إلي الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية و نفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية ومحافظ الجيزة علي دورهم الكبير في التعاون ومساندة الغرفة في تنظيم هذا المعرض لصالح المواطنين خاصة الأولى بالرعاية.

كما وجه مجلس إدارة الغرفة الشكر للتجار المشاركين في تنظيم المعرض وعرض منتجاتهم بسعر التكلفة دعما للمواطنين ومساندتهم في شراء مستلزمات المدارس بأسعار مناسبةا ن والحرص علي مواصلة وزيادة الدور الاجتماعي لهم في مختلف الاتجاهات.