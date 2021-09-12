محافظ سوهاج: مخصصات «حياة كريمة» تفوق ميزانية المحافظة خلال 100 عام

قال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، إن مخصصات مبادرة «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري بالمحافظة، تفوق ميزانية المحافظة خلال أكثر من قرن – 100عام، وأعلى سقف للتوقعات من قبل أكثر المتفائلين، لم يتوقع ما يحدث الآن، كما أن هناك 7 مراكز في محافظة سوهاج دخلت ضمن المبادرة، موضحًا أن تكلفة المبادرة بالمحافظة 45 مليار جنيه قابل للزيادة وهي أكبر من ميزانية المحافظة التي تصل إلى نحو ربع مليار جنيه.

يتم إنشاء مراكز خدمات في كل المحافظات

وأضاف «الفقي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن مبادرة «حياة كريمة» تشمل حياة اجتماعية ومرافق من مياه وصرف وغاز وكهرباء واتصالات، موضحًا أن تعامل المواطنين مع الخدمات الحكومية سيكون من خلال منفذ واحد، كما أنه يتم إنشاء مراكز خدمات في كل المحافظات وكلها متكافئة في جميع القرى وبنفس المستوى.

ما تم إنفاقه على المدارس خلال العام الحالي 650 مليون جنيه

وأشار محافظ سوهاج، إلى أن ما تم إنفاقه على المدارس خلال العام الحالي، بلغ 650 مليون جنيه، حيث تشمل الخطة الورادة في إطار المبادرة أكثر من 100 مدرسة، معلقًا «يمكن القول افتتاح 10 مدارس كل شهر»، كما سيتم تطوير الوحدات الصحية بشرط أن تكون مساحتها مناسبة لدخولها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن مشروع تطوير الريف المصري حياة كريمة وفر فرص عمل.

حياة كريمة كانت بمثابة حلم طال انتظاره لأهالي سوهاج

وأوضح المحافظ، أن مستشفيات جرجا وجهينة تم بلوغ نسبة الإنشاء والتجهيز فيها أكثر من 90 %، وشدد على أن مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري التي تشمل كل ربوع جمهورية مصر العربية، كانت بمثابة حلم طال انتظاره لأهالي محافظة سوهاج، كما أن سوهاج سوف تصبح من المحافظات الجاذبة للعمالة في الفترة المقبلة، إذ أن المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة تحتاج عمالة أكثر من حجم العمالة المتوفرة بالمحافظة.