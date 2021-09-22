اتفاقية بين «إيتيدا» و«بلاج أند بلاي» لتمكين ودعم الشركات الناشئة

شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع اتفاقية عبر تقنية الفيديوكونفرنس بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» وشركة «بلاج أند بلاي» Plug and Play، الرائدة عالميًا في مجال تمكين الشركات الناشئة وتسريع نموها؛ لإقامة شراكة استراتيجية بين الجانبين بهدف تعزيز نمو قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة بمصر.

وبحسب بيان عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فإنّه بموجب التعاون سيتم تأسيس مقر للشركة العالمية في مركز إبداع مصر الرقمية بقصر السلطان حسين كامل بالقاهرة، إضافة للعمل المشترك لتعزيز مكانة مصر كمركز رائد في مجال ريادة الأعمال المدفوعة بالابتكار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقع الاتفاقية المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وسعيد أميدي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بلاج آند بلاي».

وأكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تحفيز نمو قطاع ريادة الأعمال ورعاية المشروعات الريادية القائمة على الإبداع التكنولوجي، وخلق المناخ الملائم لنمو الشركات الناشئة، كأحد أهم محاور بناء مصر الرقمية، في ضوء مكانة مصر المتقدمة في هذا المجال، وفي ظل ما حققته من نجاحات كبيرة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

الاتفاقية تعزز جهود تنمية ريادة الأعمال

وأوضح أنّ الاتفاقية ستعزز جهود الوزارة لتنمية ريادة الأعمال من خلال الشراكة مع واحدة من أكبر الشركات العالمية في مجال احتضان وتسريع أعمال الشركات الناشئة؛ مشيرا إلى تنفيذ الوزارة لخطة لنشر مراكز إبداع مصر الرقمية في مختلف المحافظات لنشر ثقافة ريادة الأعمال وتشجيع طلاب الجامعات ورواد الأعمال من خلال تطوير طاقاتهم وقدراتهم الابتكارية وتوجيه مشروعاتهم الريادية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأوضح المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، أنّ شركة «بلاج أند بلاي»، واحدة من الشركات الرائدة عالميا في إدارة مراكز الإبداع، ووجودها في مصر سيضيف ثقلا لمنظومة الشركات الناشئة، كما ينعكس إيجابيا على التقارير الإقليمية والدولية التي تقيم منظومات الشركات الناشئة في مختلف الدول.

وتابع أنّه من المنتظر تقدم ترتيب مصر في تقرير عالمي مقرر إصداره خلال العام الحالي، نتيجة لعدة أسباب، بينها الطفرة التي تشهدها منظومة ريادة الأعمال، وتضاعف استثمارات الشركات الناشئة في مصر مع نهاية هذا العام، وتحقيقها لأرقام قياسية وغير مسبوقة، إضافة لانتشار مراكز الإبداع في جميع أنحاء الجمهورية، والاستثمارات الضخمة في تعليم الشباب مهارات الإبداع التكنولوجي والعمل الحر وإدارة الشركات الناشئة.

وقال سعيد أميدي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بلاج آند بلاي»: «متحمسون لتأسيس مقر لنا في مصر، ونود أن نشكر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على دعمه لنا لتنفيذ رؤيتنا التي نتطلع من خلالها إلى تسريع واحتضان الشركات الناشئة المصرية».

وقال سبحان خاني، نائب رئيس شركة «بلاج آند بلاي»: «من المتوقع أن يكون الاقتصاد المصري ضمن أكبر 10 اقتصادات في العالم بحلول عام 2030 ومع وفرة المهارات، وانتشار ثقافة ريادة الأعمال في مصر، فإن هذا كله يتيح فرصا هائلة للشركة، خاصة مع فتح مركز لها في مصر بالتعاون مع هيئة (إيتيدا)، وبالتالي نحن متحمسون للغاية بإطلاق هذه الشراكة».

مدة العمل بالاتفاقية 3 سنوات

وتبلغ مدة العمل بالاتفاقية 3 سنوات سيتم خلالها تدشين منصة ابتكار للشركات الناشئة في القاهرة مع التركيز على التحول الرقمي؛ حيث سيتم إطلاق دورتين سنويًا من برنامج مُسّرع أعمال يستهدف عدد 60 شركة ناشئة في مرحلة النمو، إضافة إلى دورتين سنويًا من برنامج لاحتضان الشركات الناشئة سيتم من خلاله تمكين 60 شركة ناشئة في مراحلها المبكرة، كما تستهدف الاتفاقية أن تجتذب الشركات الناشئة الملتحقة بالبرنامج استثمارات تقدر بـ20 مليون دولار، إلى جانب خلق ما لا يقل عن 500 فرصة عمل.

حضر مراسم التوقيع، شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والدكتور حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للإبداع التكنولوجى وصناعة الإلكترونيات والتدريب، والدكتور أحمد منصور الأمين العام لهيئة البريد المصري، والمهندس إيهاب أبوبكر نائب رئيس هيئة البريد المصري.

ويأتي مشروع إقامة مركز إبداع مصر الرقمية بقصر السلطان حسين كامل، في إطار اهتمام الدولة بتحويل المباني ذات القيمة الثقافية المملوكة لبعض أجهزة الدولة لمراكز لتنمية الإبداع وريادة الأعمال لدى الشباب؛ وفي ضوء خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لنشر مراكز إبداع مصر الرقمية في أنحاء الجمهورية كافة، لإتاحة البيئة المحفزة للابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال لدى الشباب.

وجار العمل على إعادة توظيف قصر السلطان حسين كامل ليصبح أحد مراكز إبداع مصر الرقمية، مع الحفاظ على الطراز المعماري والقيمة التراثية للمبنى، وسيضم مركز إبداع مصر الرقمية بقصر السلطان حسين كامل معامل لشركات عالمية، ومعامل تكنولوجية متطورة، وحاضنات تكنولوجية للشركات الناشئة، وقاعات تدريب، وقاعات اجتماعات، ومساحات عمل مشترك.

وتعد شركة «بلاج أند بلاي» أكبر مستثمر على مستوى العالم في المراحل المبكرة للشركات الناشئة، ومقرها الرئيسي وادي السيليكون، بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو موطن الإبداع الأول في العالم، حيث استثمرت الشركة في أكثر من 1000 شركة. كما تعد أكبر منصة إبداع في العالم ولديها 40 مركزًا في 19 دولة حول العالم. كما تتمتع الشركة بنموذج أعمال فريد يعمل على تمكين الإبداع على أساس قوي ومتين مرتكز على التعاون المستدام بين الشركات الكبرى والشركات الناشئة.