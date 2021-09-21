«الاتصالات»: ارتفاع معدلات استخدام الإنترنت بنسبة 70٪ بسبب كورونا

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن استراتيجية مصر الرقمية تهدف إلى تحقيق التحول إلى مجتمع رقمي متكامل؛ لمواكبة العصر الرقمي وما يتطلبه من ضرورة نشر أدوات التكنولوجيا وتوافر مهارات لاستخدامها والاستفادة منها على مستوى الأفراد، وكذلك توافر المؤسسات القادرة على تبني التكنولوجيا لتطوير أدائها، وتهيئة البيئة الداعمة للابتكار وحماية حقوق الملكية الفكرية.

جاء ذلك خلال فعاليات الدورة 30 لمؤتمر الرابطة الدولية لإدارة التكنولوجيا، التي تستضيفها وتنظمها جامعة النيل، بالتعاون مع كلية الدراسات العليا لإدارة التكنولوجيا بجامعة بريتوريا بجنوب إفريقيا، خلال الفترة من 19 حتى 23 سبتمبر تحت رعاية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

بناء القدرات في التكنولوجيات الرقمية لأكثر من 200 ألف شاب

وقال الوزير، إن مصر أطلقت استراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعي، كما يتم حاليا تطوير استراتيجية وطنية للمدن الذكية، بالإضافة إلى نشر مراكز إبداع مصر الرقمية، مؤكدا أنه يتم تنفيذ خطة لبناء القدرات في التكنولوجيات الرقمية لأكثر من 200 ألف شاب خلال عام، حيث تم مضاعفة ميزانية بناء القدرات الرقمية أكثر من 20 ضعفًا على مدار ثلاث سنوات.

وأشار «طلعت» إلى أن جائحة كورونا قد خلقت فرصا متميزة للأفراد والدول، ومن بينها مصر؛ لتسريع وتيرة التحول الرقمي، سواء من خلال تطوير البنية التكنولوجية، أو رقمنة المزيد من الخدمات، أو نشر استخدامات التكنولوجيات البازغة مثل الذكاء الاصطناعى وسلاسل الكتل وإنترنت الأشياء.

ارتفاع معدلات استخدام الإنترنت بنسبة تزيد على 70٪

وأوضح أن تداعيات الجائحة أبرزت الدور المحوري للتكنولوجيات الرقمية في كافة نواحى الحياة لاسيما المتعلقة بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية، إذ نتج عنها ارتفاع معدلات استخدام الإنترنت بنسبة تزيد على 70٪، كما ارتفعت معدلات استخدام تطبيقات الاتصال بنسبة 300٪، وزادت خدمات بث الفيديو بنحو 20 ضعفًا، وهو الأمر الذى مثل حافزا للشركات للانفتاح نحو ثقافة العمل عن بُعد والغاء الحواجز المبنية على الموقع الجغرافي.

ولفت إلى أن الحكومات تعمل على تبني التكنولوجيات البازغة، من خلال نشر ثقافة الابتكار التكنولوجي والاستثمار بقوة في البحوث والتطوير واعتماد السياسات المحفزة لتبني الابتكارات، بالإضافة إلى دعم بيئة الشركات الناشئة من خلال إطلاق برامج الحاضنات ومسرعات الأعمال، وتيسير إجراءات مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المشاريع الحكومية، فضلا عن تسهيل عملية الابتكار من خلال توفير بنية تحتية كبيرة للحوسبة وقواعد البيانات المفتوحة يمكن للشركات الناشئة الاستفادة منها.

الجدير بالذكر أن الدورة 30 لمؤتمر الرابطة الدولية لإدارة التكنولوجيا، تتناول موضوعات «إدارة التكنولوجيا نحو عالم المستقبل»، وتنعقد فعالياتها تحت إشراف الدكتور وائل عقل رئيس جامعة النيل، ويرأس المؤتمر الدكتور طارق خليل مؤسس الرابطة الدولية لإدارة التكنولوجيا ورئيس جامعة النيل السابق.