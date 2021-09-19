هاني شاكر لـ«الوطن»: قرار شطب حسن شاكوش نهائي 

قال الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، إن القرار الذي جرى اتخاذه ضد مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، كان صحيحًا لما فعله من عمل غير أخلاقي.

وأشار هاني شاكر، خلال حديثه لـ«الوطن»، إلى أن قرار شطب حسن شاكوش، سيكون نهائي بعدم إعطائه تصريح من جديد للغناء، لافتًا إلى أن القرار الذي اتخذه ضد الفنان أحمد سعد بتغريمه، كان إلزاميًا، حتى لا يتكرر الأمر مرة ثانية.

مشادة كلامية بين حسن شاكوش ورضا البحراوي

وكان حسن شاكوش، دخل في مشادة كلامية مع رضا البحراوي، خلال إحدى الحفلات بالساحل الشمالي، عقب مطالبة «شاكوش» لفرقة «البحراوي» بالنزول من على خشبة المسرح حتى يصعد هو، الأمر الذي أدى للتشابك اللفظي بينهم، وقيام «شاكوش» بتوجيه إهانات للإيقاعيين عن طريق استخدام مثل شعبي غير لائق، وهو ما رد عليه «البحراوي» أيضًا ووصفه لـ شاكوش، بأنه «مطرب فلاشات».

قرارات مجلس النقابة ستنفذ بحذافيرها

وكان الفنان حلمي عبدالباقي، قال في تصريحات سابقة، لـ«الوطن» إن قرارات مجلس النقابة ستنفذ بحذافيرها، وذلك من اجل عودة الاحترام للفن المصري الهادف الذى يحترمه كافة العاملين بالمجال في الوطن العربي.

وهدد عضو نقابة المهن الموسيقية كل من يحاول مساعدة «شاكوش» أو حمايته من قرار النقابة، قائلا «اللي عاوز يحمي شاكوش ويخليه يعمل حفلات يورينا نفسه، النقابة ستحمي الفن المحترم والهادف».