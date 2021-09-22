شروط جديدة لقبول الطلاب بالمدن الجامعية في العام الدراسي 2021-2022

تواصل الجامعات الحكومية استعداداتها لتجهيز المدن الجامعية للطلاب و الطالبات، وذلك قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 2021، مع التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وأبرزها التشديد على منح تطعيمات فيروس كورونا لجميع الطلاب، ومنع دخول أي طالب إلى المدن الجامعية دون أن يحصل على التطعيم للجرعة الأولى على الأقل.

وأوضح مصدر بوزارة التعليم العالي أن الجامعات اتخذت العديد من الإجراءات المشددة لحماية الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس من الإصابة بالمرض، لافتا إلى توجيهات الحكومة المصرية بتوفير اللقاح لجميع منتسبي الجامعات أن بعض الشروط المتخذة تعتبر جديدة من نوعها وفقا للظروف الراهنة.

إجراءات الجامعات لقبول الطلاب بالمدن الجامعية 2021-2022

وتستعرض «الوطن»، في النقاط التالية إجراءات الجامعات لقبول الطلاب بالمدن الجامعية 2021-2022 وفقا لمواقع الجامعات الرسمية، وهي كالتالي:

- أن يحصل الطالب على تطعيم لقاح كورونا كشرط للالتحاق، ومن حصل عليه خارج الجامعة يجب أن يقدم ما يثبت ذلك.

- أن يكون الطالب من المقيدين المنتظمين بكليات الجامعة في الليسانس أو البكالوريوس.

- يقبل الطلاب المقيدون بالدراسات العليا حال وجود أماكن خالية ووفقا لظروف اجتماعية ملحة.

- لا يجوز التجاوز عن هذا الشرط إلا بقرار من الدكتور رئيس الجامعة إذا وجدت أسباب قهرية تبرر ذلك.

- أن يكون الطالب قد سدد الرسوم المستحقة عليه سواء للكلية أو المدينة الجامعية.

- ألا يكون قد حكم عليه بإحدى العقوبات التأديبية الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

- ألا يكون قد وقعت عليه عقوبة الحرمان من الإقامة لأي مدة في العام السابق مباشرة أو عقوبة الحرمان النهائي من الإقامة.

- ألا يكون محولا إلى الجامعة من كلية مناظرة.

- ألا يكون قد أنهيت إقامته لعدم سداد رسوم الإقامة.

- ألا يكون مقبولا بإحدى كليات الجامعة الموجود لها نظير في محافظة ما لم ترفض تلك الكلية تحويله إليها.

- تكون الأولوية في الإقامة لطلاب السنوات النهائية ثم التالية لها تنازليا، حسب الأماكن الشاغرة مع الأخذ في الاعتبار الأعلى تقديرا فالأصغر سنا فالأبعد سكنا.

- أن يخضع لأحكام الكشف الطبي الدوري ويثبت خلوه من الأمراض المعدية.

- يجوز قبول الطلاب المنتسبين في حالة وجود أماكن شاغرة بقرار من الدكتور رئيس الجامعة.

- يجوز قبول الطلاب خلال العام الجامعي في حالة خلو أماكن أثناء العام الجامعي، ويراعي عند الترشيح لشغل هذه الأماكن الرجوع إلى قائمة الانتظار ومراعاة القواعد السابق الإشارة إليها.