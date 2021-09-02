ينتهي اليوم.. خطوات التقديم إلى المدن الجامعية لطلاب الأزهر إلكترونيا

تنتهي اليوم الخميس المهلة التي وضعتها جامعة الأزهر للطلاب القدامي بالجامعات والكليات الموجودة في الأقاليم للتقديم إلكترونيا على تنسيق المدن الجامعية عبر موقع بوابة الأزهر الإلكترونية التابعة لجامعة الأزهر.

وفي إطار الخدمات التي يقدمها موقع جريدة «الوطن» للقراء من طلاب الجامعيين بالأزهر الشريف، يعرض خطوات التقديم على تنسيق المدن الجامعية، قبل انتهاء المهلة اليوم الخميس، وذلك في السطورالتالية..

خطوات التقديم في تنسيق المدن الجامعية بجامعة الأزهر

وبحسب بيان المركز الإعلامي لجامعة الأزهر الشريف، فإن تسجيل الالتحاق بالمدن الجامعية يتم هذا العام إلكترونيًا، عبر الدخول على موقع بوابة الأزهر الشريف، ثم اختيار موقع خدمات جامعة الأزهر، أو الدخول بشكل مباشر من هنــــا.

ويمر الطالب بـ3 مراحل للتسجيل، وهم:

الخطوة الأولى: تسجيل البيانات الأساسية، وهي النوع «بنات أو بنين، الكلية، المحافظة، والاسم والرقم القومي، ثم الضغط على حفظ البيانات».

بعد إتمام عملية التسجيل البيانات الأساسية، يتوجه الطالب لأقرب فرع من فروع شركات التحصيل، كود الخدمة «6450» لسداد مبلغ 60 جنيه، والعودة مرة أخرى للموقع لإتمام التسجيل.

يدخل الطالب مرة أخرى على الموقع ويدخل الرقم القومي للطالب، والرقم المرجعي لإيصال السداد المطبوع، ثم الضغط على استكمال عملية التسجيل.

يراجع الطالب البيانات الظاهرة، وإدخال جميع البيانات المطلوبة، والضغط على حفظ البيانات.

شروط التقديم في المدن الجامعية بجامعة الأزهر

وبحسب البيان، فإن الطلاب الذين يحق لهم التقديم بالمدن الجامعية الأزهرية، هم طلاب فرق النقل والفرق النهائية بالكليات.

وحتى يتمكنوا من التقديم يجب أن يكونوا ناجحين في العام الدراسي السابق، وحاصلين على تقدير ممتاز أو جيد جدًا، بالإضافة إلى الحصول على لقاح كورونا الذي يعد أحد أهم الشروط القبول بالمدينة الجامعية، عبر موقع وزارة الصحة، لكنه ليس شرطا من شروط التسجيل الإلكتروني.