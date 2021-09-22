إعلان موعد تنسيق المرحلة الثانية للجامعات الخاصة 2021 خلال ساعات

كشفت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه خلال الساعات القليلة المقبلة سيكشف عن موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثانية للجامعات الخاصة 2021، وذلك بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أمس نتيجة الدور الثاني للناجحين من الثانوية العامة 2021، وذلك في إطار استمرار أعمال تنسيق الجامعات 2021 تنفيذا لقرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

السبت الموعد النهائي لانطلاق تنسيق المرحلة الثانية للجامعات الخاصة

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه من المتوقع أن ينطلق تنسيق المرحلة الثانية للجامعات الخاصة خلال72 ساعة بحد أقصى السبت المقبل وذلك من خلال إتاحة التسجيل لرغبات جميع الطلاب من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق الموحد للجامعات الخاصة، ومن المقرر أن تتنظر المرحلة تسجيل وقبول جميع الطلاب الذين لم يسجلوا للمرحلة الأولى والطلاب الناجحين من الدور الثاني.

20 ألف مقد شاغر لطلاب تنسيق المرحلة الثانية بالجامعات الخاصة

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن إجمالي عدد الأماكن المتاحة بالجامعات الخاصة بلغ 48481 مقعدا بمختلف الكليات، وإجمالي عدد الأماكن الموزعة طبقا لرغبات الطلاب بلغ 30 ألف مكان بنسبة 62%، وأن إجمالي عدد الأماكن الشاغرة 18621 مكانا بنسبة 38%، فيما كشفت مصادر أن عدد من تقدموا للجامعات وفقا لرغباتهم وسددوا المصروفات وفقا للحد الأدنى لم يتجاوز الـ 70% من إجمالي أعداد الطلاب المقبولين في المرحلة، وأن هناك أماكن شاغرة بالجامعات تزيد عن 20 ألف مقعد لمختلف الكليات أبرزها كليات الطب البشري والهندسة والصيدلة والإعلام والعلاج الطبيعي بجانب عدد من الكليات بالقطاعات المختلفة.

و تابعت المصادر، أن الجامعات انتهت الفترة الماضية من استقبال رغبات الطلاب الذين تم ترشيحهم من قبل مكتب تنسيق الجامعات الخاصة للكليات المختلفة من حيث التقدم بالأوراق وسداد المصروفات الدراسية.