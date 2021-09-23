حظك اليوم برج السرطان الخميس 23-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج السرطان بصفة الإخلاص فهو يهتم بالأشخاص من حوله ويتمسَّك بهم ويخلص لهم كثيرا ولن يقوم بخيانتهم أو التخلّي عنهم مهما حصل.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

القمر معاكس وقد تفاجأ بمستجدات تشعرك بالتوتر، حافظ على تماسكك.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

تنصحك الأفلاك بألا تثير المشاكل أو أي موضوعات شائكة فالحالة الفلكية دقيقة.

من أبزر مشاهير برج السرطان الفنانة غادة عبدالرازق ويوافق تاريخ ميلاده 6 يوليو.