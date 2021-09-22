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محمود مسلم

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 22-9-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:04 ص | الأربعاء 22 سبتمبر 2021
حظك اليوم برج الحوت

حظك اليوم برج الحوت

يتجنب مواليد برج الحوت الدخول في المشاكل ويكره المواجهة، فهو مسالم بطبعه يبحث دائما عن السلام النفسي والداخلي، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

القمر بمنزلك الثاني، وقد تشغلك قضايا مهنية ومالية وعليك أن تراجع جيدا خطواتك واعتن بحساباتك لتتخذ قرارا سليما.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

ينصحك الفلك بمراجعة كلامك ولا تتسرع في ردود أفعالك ووعودك حفاظا على علاقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة سلوى خطاب، ويوافق تاريخ ميلادها 26 فبراير.

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