مبادرة لإعادة تدوير المقاعد المدرسية المتهالكة في مدارس كفر شكر

دشنت إدارة كفر شكر التعليمية بمحافظة القليوبية مبادرة جديدة لإعادة تدوير المقاعد المدرسية المتهالكة، استعداد للعام الدراسي الجديد، حيث بدأت المبادرة في المدرسة الثانوية الزراعية بكفر شكر، بالجهود الذاتية، تحت إشراف عادل بيصار مدير المدرسة.

كفرشكر التعليمية: المبادرة تهدف لترشيد الإنفاق

وقالت «هالة عاشور»، مدير إدارة كفرشكر التعليمية، إن المبادرة تأتي في إطار جهود الدولة لترشيد الإنفاق، واستغلال الإمكانيات المتاحة لصالح العملية التعليمية وراحة الطلاب، موجهة الشكر لكل المساهمين بمدرسة كفرشكر الزراعية التي بادرت بتفعيل المبادرة من خلال تدوير المقاعد المتهالكة وإعادة استغلالها مع بدء العام الدراسي الجديد.

وأوضحت «عاشور»، في تصريحات صحفية، أن المبادرة تأتي في إطار تفعيل مبادرة «يلا صيانة»، لصيانة المدارس تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، لتحويل الرواكد الحديدية والأخشاب إلى «ديسكات»، واستخدامها مرة أخرى في المدارس.

وأضافت إن إجمالي تكلفة «الديسك»، الواحد تقارب 1000 جنيه، ويتم صيانته بتكلفة 150 جنيها، الأمر الذي يوفر ما يقرب من 850 جنيها لكل ديسك، مشيرة إلى أن هدف المبادرة استغلال الإمكانات المادية والبشرية لتخفيف العبء عن ميزانية الدولة في إطار ترشيد الإنفاق العام، وتوجيهات الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التعليم بالقليوبية الذي شدد على ضرورة الاستعداد التام للعام الدراسي الجديد بمنتهي الجدية، من خلال توفير البنية الأساسية وتجهيز الفصول والمباني لاستقبال الطلاب بهدف ضمان انتظام العملية التعليمية من أول يوم دراسي وتوفير الراحة للطلاب والمعلمين.