روشتة الوقاية من «متحور دلتا» سريع الانتشار مع اقتراب الشتاء

تزداد مخاوف انتشار الفيروس التاجي ومتحوراته التي لا تنتهي مع اقتراب فصل الشتاء، والتي بدأت بالمتحور البريطاني ثم البرازيلي حتى بات متحور دلتا الأسرع انتشارا والأشد شراسة، بحسب تصريحات الصحة العالمية.

تحذيرات الصحة العالمية من متحور كورونا

وتعالت تحذيرات منظمة الصحة العالمية من متحور دلتا وذلك خوفا من تفاقم أزمة انتشار الفيروس مع اقتراب فصل الشتاء، والذي يساعد على زيادة انتشار الفيروس، وذلك من خلال الموقع الرسمي للمنظمة، حيث طلبت منظمة الصحة العالمية من دول العالم الالتزام بالإجراءات الاحترازية واتباع قواعد التباعد الاجتماعي، كما دعت المنظمة إلى التوزيع العادل للقاح بين دول العالم.

كيفية رفع المناعة لمواجهة متحور دلتا

ويعتبر رفع المناعة من أهم الوسائل التي تمكن الفرد من التصدي للفيروس التاجي، وفي هذا الصدد قال الدكتور وليد فيصل، أستاذ المناعة والميكروبيولوجي، ووكيل كلية الصيدلة بجامعة الجلالة، في تصريحات لـ«الوطن» إنه يمكن للإنسان أن يرفع من مناعته ويتصدى لفيروس كورونا من خلال بعض الإجراءات التي تتمثل في أخذ جرعات التطعيم في موعدها، والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

مضيفا أنه يمكن الحفاظ على المناعة من خلال شرب الكثير من السوائل الدافئة، والتقليل من السكريات والدهون خاصة المشبعة منها، كما أن الامتناع عن التدخين والتعرض لأشعة الشمس وممارسة رياضة يسهم في رفع مناعة الجسم.

عادات صحية ترفع المناعة

وأكدت الدكتورة شيري أنسي نجيب، استشاري التغذية العلاجية وعضو الجمعية الأوروبية للتغذية الإكلينيكية ESPEN والجمعية الأمريكية للسمنة TOS، في حديثها لـ«الوطن» أن هناك عادات ترفع من مناعة الجسم ضد فيروس كورونا، منها الانتظام في مواعيد النوم ويفضل أن تتراوح ساعات النوم من 6 إلى 8 ساعات، مع الإكثار من شرب السوائل التي ترفع المناعة مثل الينسون والزنجبيل والزعتر المغلي، والكرفس المغلي.

إلى جانب ما سبق من الضروري التركيز على الأكلات الغنية بفيتامين «سي» مثل الموالح كالجوافة والفراولة، والفلفل والبروكلي، والمأكولات البحرية والمكسرات التي ترفع من قدرة جهاز المناعة مع الجمع بين نوعين من البروتين في الوجبة الواحدة.