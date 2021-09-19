أستاذ أوبئة: تخوفات من ظهور متحور متوحش من كورونا.. و«دلتا» ليس الأخير

قال الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن المتحور المتوحش من فيروس كورونا المستجد ليس موجودا الآن، لكن هناك تخوف بألا يكون «دلتا» هو المتحور الأخير لفيروس كورونا المستجد، بخاصة أن الفيروسات خلقت لكي تتحور باستمرار وتقاوم مناعة الإنسان، شارحا أنه يوجد نوعان من التحور، الأول عادي ولا يغير من خصائص الفيروس ولا يجعله يهرب من اللقاحات ويقاومها، وهناك تحور آخر وهو تحور الهروب الذي يجعل الفيروس يغير شكله ولا تؤثر به اللقاحات وتحتاج للتطوير باستمرار كي تكون لها فاعلية.

بطء عمليات التطعيم والتلقيح قد يؤدي إلى ظهور المتحور المتوحش

وأضاف أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، خلال تصريحات عبر تطبيق «زووم» ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلاميان محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: «عندما ينتشر الفيروس لفترة طويلة دون ردع مثل عمليات التلقيح السريعة فإن فرصته في تغيير شكله تكون كبيرة، لسه مفيش المتحور الوحشي أو تحور الهروب، لكن التخوف إنه يحصل في حال بطء عمليات التطعيم والتلقيح».

كلما تكاثر فيروس كورونا يتغير شكله وخصائصه

وتابع «عنان» بأنه كلما تكاثر فيروس كورونا يتغير شكله وبعض خصائصه، وحتى الآن، هناك 9 متحورات مسجلة في منظمة الصحة العالمية، 5 منها ذات أهمية، و4 متحورات مثيرة للقلق وهي «ألفا وبيتا وجاما ودلتا».