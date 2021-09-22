هاني سلامة: بنتي مريم لم تشاهد أعمالي الفنية

أعمال درامية وسينمائية مختلفة بذل فيها أبطالها مجهودا كبيرا لتجسيد شخصيات تكسب إعجاب الجمهور، وتصبح علامات هامة في مشوار صاحبها الفني، وفي الوقت الذي يتسابق فيه الجمهور لمشاهدة الأعمال الجديدة لنجومهم المفضلين، قد لا يشاهد أبناء النجوم تلك الأعمال، وكان هاني سلامة آخر الفنانين اللذين كشفوا عن ذلك.

ابنتي مريم لم تشاهد أعمالي

قال الفنان هاني سلامة في لقاءه ببرنامج «صاحبة السعادة» مع الفنانة إسعاد يونس، أن ابنته الكبرى «مريم» لا تشاهد أعماله الفنية على الإطلاق، وكان ذلك بقرار منها بعد ما شاهدت بالصدفة أحد مشاهد فيلم «أنت عمري»، والتي كان يبكي فيه، ومنذ ذلك الوقت قررت ألا تشاهد أعماله، قائلا: «بناتي لحد النهاردة لم يشاهدوا لي ولا عمل فني غير مسلسل بين السما والأرض آخر أعمالي».

ابنة طارق لطفي لا تتحدث العربية

كما أكد الفنان طارق لطفي أن ابنته «ليلى» لم تشاهد مسلسل «القاهرة كابول» الذي عرض في سباق الدراما الرمضانية السابق، بسبب عدم إجادتها للغة العربية، وذلك خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة»، قائلا: «ليلى العربي بتاعها وحش وحاولنا معاها كتير جدا هي مختارة تفكر بشكل مختلف».

كما ينضم إلى قائمة هؤلاء الفنانين أيضا، الفنان هشام سليم، الذي قال في حوار مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج «شيخ الحارة والجريئة» إن أبناءه أصبحوا يشاهدوا أعماله مؤخرا، حيث ابتعدوا فترة طويلة في حياتهم عن مشاهدتها قائلا: «دلوقتي بدأوا يتفرجوا على آخر أعمالي».