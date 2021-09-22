أسرة طفلة ناهيا ترفض اتهام «خليفة رامز جلال» بقتلها: كان عندها القلب

تباشر النيابة العامة تحقيقاتها في وفاة طفلة عمرها 13 عامًا، خلال مقلب مرعب نفذه صبي عمره 16 سنة في شوارع ناهيا بالجيزة على طريقة المقالب التي ينفذها الفنان رامز جلال، بعد أن ارتدى ملابس سيدة وقناعا مخيفا وأمسك سكينا ووضع عليه كاتشب للإيحاء أنها ملطخة بالدماء، وظل يطارد الأطفال والمارة في الظلام وقت انقطاع الكهرباء في ناهيا بالجيزة، وتسبب في وفاة الطفلة الطالبة بالصف الأول الإعدادي في حضن والدها نتيجة الصدمة والخوف عندما نظرت من شرفة منزلها وشاهدت المشهد المرعب للطفل.

الطفلة تعرضت لسكتة قلبية

داخل منطقة ناهيا التابعة لمحافظة الجيزة، استغل الطفل انقطاع التيار الكهربي ليلة أمس الأول، وتخفى في ملابس سيدة وارتدى قناعا مخيفًا، وجلس نحو دقائق معدودة حتى استمع إلى أصوات قرع أقدام مقبلة من الشارع ذاته، فاستعد جيدا وظل يلاحق المارة من الأطفال والكبار، ما أدى لإصابته طفلة بسكتة قلبية ولفظت أنفاسها الأخيرة في الحال.

بلاغ من الأهالي

وأبلغ الأهالي قسم شرطة الدائرة بوفاة الطفلة بسبب المقلب، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة التي استدعت مفتش الصحة للكشف على الطفلة المتوفاة وإخطار النيابة العامة التي عاينت وناظرت الجثة مع المباحث والمعمل الجنائي، كما تولت التحقيقات وطلبت سرعة التحريات الأولية حول الواقعة، ولم تتهم أسرة الطفلة الصبي بالتسبب في الوفاة وقالت إن الوفاة طبيعية وأن ابنتها توفيت في حضن والدها بسبب أزمة قلبية مفاجئة.

الطفلة كانت مريضة قلب

وتبين من خلال التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية بإشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة أن الطفلة كانت تقف في شرفة منزلها، وحال ذلك ظهر أمامها الأطفال قاصدين بث الرعب داخلها ما أدى لوفاتها في الحال، كما تبين أن الطفلة كانت تعاني من أمراض في القلب ما أدى لإصابتها بسكتة قلبية فارقت على أثرها الحياة.