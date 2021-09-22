خطوات الحصول على شقة بـ«سكن لكل المصريين 2» قبل غلق باب التقديم غدا

ينتهى حجز شقق «سكن لكل المصريين 2»، غدا الخميس الموافق 23 سبتمبر الجاري، وفقا لوزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.

وتبدأ عملية حجز شقق «سكن لكل المصريين 2»، بقيام العميل الراغب في حجز شقة بالتوجه إلى أحد مكاتب البريد المميكنة، لشراء كراسة الشروط، وشراء كراسة الشروط المتضمنة استمارة حجز الوحدة السكنية، وسداد قيمة المصروفات الإدارية، وعقب شراء كراسة الشروط من أحد مكاتب البريد المميكنة، داخل المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، يتم سداد مقدم جدية الحجز.

ثم يقوم المتقدم للحجز بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من خلال الحساب الشخصي واختيار «التقديم على وحدة سكنية» وتحديد مشروع الإسكان الاجتماعي، ثم اختيار المساحة وفقًا لكل مشروع، وكتابة البيانات المطلوبة في طلب التقديم.

ثم يقوم المواطن رفع الأوراق المطلوبة، وتأكيد الطلب وتظهر رسالة في النهاية بتأكيد الطلب، ويمكن خلال فترة الإعلان التعديل على هذه البيانات.

وعقب الانتهاء من التقديم وإعلان أسماء المستوفين للشروط يتم البدء في سداد الأقساط ربع السنوية إذا كان تسليم المشروع بعد 3 سنوات.

مميزات شقق «سكن لكل المصريين 2»

وتضم شقق «سكن لكل المصريين 2»، وحدات سكنية، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، بمساحات وأسعار مختلفة، داخل عدد من المدن والمحافظات، ويبلغ سعر كراسة شروط «سكن لكل المصريين 2»، للمواطنين من محدودي الدخل 125 جنيهًا، ولمتوسطي الدخل 150 جنيها.

ويتمثل نظام سداد شقق «سكن لكل المصريين 2» في شراء كراسة الشروط، والسداد لمدة 30 عامًا، بفائدة متناقصة 3% وفقا لمبادرة التمويل العقاري، التي أعلن عنها البنك المركزي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية، لكل مواطن مصري، وتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به.

أماكن طرح شقق «سكن لكل المصريين 2»

ويجرى طرح الوحدات السكنية، ضمن المرحلة الثانية، من مبادرة «سكن لكل المصريين 2» للمواطنين من محدودي الدخل ومتوسطي الدخل، داخل عدد من المدن ومراكز المحافظات، وهي الإسماعيلية، والمنيا، والشرقية، وسوهاج، وقنا، والإسكندرية، والمنوفية، وكفر الشيخ، وأسوان، والغربية، والبحيرة، ومطروح، والفيوم، وبني سويف، وأسيوط، والوادي الجديد، والأقصر، وشمال سيناء.

أما بالنسبة للمواطنين من متوسطي الدخل، سيجرى طرح الوحدات السكنية، ضمن المرحلة الثانية من مبادرة «سكن لكل المصريين»، داخل عدد من المدن الجديدة، ومنها بدر، وحدائق العاصمة، و15 مايو، وحدائق أكتوبر، و6 أكتوبر، والعاشر من رمضان، وأسوان الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنيا الجديدة، وناصر، ورشيد الجديدة، وبني سويف الجديدة، والغردقة البداري، وبورفؤاد.