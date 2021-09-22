«محمود» طالب بجامعة بنها يعرض تدريب «هنيدي» لتحدي «فان دام»

عرض «محمود جمال محمد»، ابن جامعة بنها، الحاصل على بطولة النخبة الدولية في لعبة «المواتاي»، أي الملاكمة التايلاندية، على الفنان محمد هنيدي أن يكون مدربه الخاص، لإعداده لخوض التحدي الكبير، الذي أعلن فيه نجم الكوميديا على مواقع التواصل الاجتماعي، تحديه للمثل البلجيكي العالمي جان كلود فان دام.

وفي بث مباشر مع «الوطن»، قال «محمود»، الذي فاز باللقب العالمي في البطولة التي أقيمت مؤخراً في العراق، ممازحاً الفنان الكوميدي، إنه سيكون له تدريب النجم هنيدي حتى يهزم فان دام، وكرر المقولة الشهيرة له قائلاً: «المصري معروف بجبروته».

ووجه ابن جامعة بنها التحية للفنان الكوميدي الكبير، الذي يقدم صورة مشرفة لمصر من خلال خلق جو تحدي مرح مع لاعب عالمي بقدر جان كلو فاندام، والذي تفاعل مع التحدي بروح دعابة عالية، أضفت أجواء من المرح والفكاهة على التحدي الذي أطلقه الفنان محمد هنيدي.

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ابن جامعة بنها بطل المواتاي: أحلم أن اكون مثل محمد صلاح فخراً للعرب

وقال «محمود»، وهو طالب بالفرقة الثالثة في كلية التربية الرياضية ببنها، إنه يعشق لاعب الكرة المصري المحترف في إنجلترا، محمد صلاح، وإنه يحلم بأن يصل إلى مكانته في الإحتراف بالخارج، ويكون هو الآخر فخراً للعرب، بجانب صلاح، الذي يُعد مثلاً أعلى لكل الرياضيين في العالم العربي، بعدما نجح في أن يكون سفيراً للرياضة المصرية والعربية في الملاعب الدولية.

ابن جامعة بنها بطل المواتاي: بطولة النخبة الدولية أول إنجاز حقيقي في الطريق لبطولة العالم

وأوضح ابن جامعة بنها أنه نجح في الانضمام لمنتخب مصر للمواتاي، بعد أن شهدت مصر إنشاء أول اتحاد للعبة، وتكوين منتخب وطني، مشيراً إلى أنه طالب بالفرقة الثالثة بكلية التربية الرياضية، وحصل على المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة النخبة الدولية للمواتاي، التى أقيمت في مدينة السليمانية بالعراق خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الجاري، بمشاركة 12 دولة عربية.

وأضاف أنه التقى الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، حيث قدم له التهنئة على ما حققه من نتائج رفعت اسم مصر عالمياً خلال فعاليات البطولة، وأكد فخره بأمثاله من النماذج المشرفة من أبناء وشباب جامعة بنها.

رئيس جامعة بنها: كل الدعم للمتميزين في الأنشطة الطلابية والرياضية

في السياق ذاته، قال الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها في تصريحات صحفية، إن الجامعة حريصة على دعم الطلاب المتميزين في كافة المواهب، وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الطلابية والرياضية، مؤكداً أن الجامعة ترعى أبناءها الرياضيين، الذين يستطيعون تحقيق إنجازات للجامعة ولمصرنا الغالية، عن طريق تشجيعهم وتوفير لهم كل الإمكانيات التي تساعدهم على تحقيق أفضل النتائج.