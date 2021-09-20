جامعة بنها تحصد 3 مراكز في مسابقات الجامعات المصرية

حصدت جامعة بنها 3 مراكز ضمن مسابقات الجامعات المصرية للعام الجامعي 2020/ 2021، التي أعلن نتائجها الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

جامعة بنها تفوز في مسابقة أعمال النحت

شارك في حفل تسليم الجوائز الدكتور جمال سوسة، المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها، حيث فازت الجامعة بالمركز الثاني في مسابقة أعمال النحت، لطلاب الجامعات وأعضاء هيئة التدريس، حول الصورة البصرية للعاصمة الإدارية الجديدة، التي جاءت بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية بشأن ضرورة عمل هوية بصرية للعاصمة الجديدة.

جامعة بنها تفوز بلقب ثالث أفضل جامعة صديقة للبيئة

كما فازت جامعة بنها، بالمركز الثالث فى مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة، وكذلك المركز الثالث في مسابقة مشروعات تنسيق الموقع.

وجه الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس الجامعة، التهنئة لكل فرق العمل المشاركة في المسابقات الثلاثة على مستوى قطاعات الجامعة، وكذلك الشكر لقطاع خدمة المجتمع لدوره في تفعيل دور جامعة بنها كجامعة صديقة للبيئة، وإعداد ملف المشاركة في المسابقة.

كما وجه «الجيزاوي» الشكر للدكتور شمس القرنفلي، عميد كلية الفنون التطبيقية، وفريق العمل والطلاب المشاركين في المسابقة، من خلال أعمالهم الإبداعية وتميزهم في أعمال النحت، والحصول على المركز الثاني في مسابقة الصورة البصرية للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في وقت سابق اليوم الاثنين، نتائج المسابقة التي أطلقتها الوزارة بين الجامعات المصرية، والتي شملت عدة مجالات، منها الاستعداد للعام الدراسي 2020/ 2021، وجهود مواجهة جائحة فيروس كورونا، وأفضل موقع إلكتروني على مستوى الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، وأفضل مشروع تطبيقي مُرتبط بالمجتمع، وأفضل جامعة حكومية في مجال الدراسات العليا والبحوث والأبحاث التطبيقية المنشورة من حيث الإبداع وارتباطها بالصناعة، وأفضل جامعة صديقة للبيئة، بالإضافة إلى المنافسة بين طلاب الجامعات وأعضاء هيئة التدريس لتجميل الصورة البصرية للعاصمة الإدارية الجديدة.

جرى إعلان نتائج المسابقة بحضور اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والدكتور أيمن عاشور، نائب الوزير لشئون الجامعات، ولفيف من رؤساء ونواب الجامعات الحكومية والخاصة والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية.