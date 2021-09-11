7 إجراءات ضرورية يجب اتباعها عند نشوب حريق بسبب ماس كهربائي

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن الخطوات والإجراءات التي يجب أن يتم اتباعها عند نشوب حريق بسبب الماس الكهربائي، تداركا لتفاقم آثار الحريق وكيفية السيطرة عليه قدر المستطاع.

الخطوات التى يجب اتباعها عند نشوب حريق نتيجة ماس كهربائي

كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن الخطوات التى يجب اتباعها عند نشوب حريق نتيجة ماس كهربائي، وفيما يلي أهم الخطوات التي يجب اتباعها:

فصل التيار على الفور من خلال لوحة المفاتيح الأوتوماتيك

- إذا نشبت نيران في منزلك واستطعت العثور على الجهاز الذي يتسبب في نشوب حريق كهربائي يجب فصل التيار عنه على الفور من خلال لوحة المفاتيح الأوتوماتيك التي تكون موجودة عادة بجوار باب الشقة.

- إذا كانت النار صغيرة يمكنك إخمادها عن طريق إزالة مصدر الأكسجين باستخدام الملابس أو من خلال بطانية ثقيلة يتم إلقائها على مصدر النار بحيث تمنع الأكسجين من الوصول لمكان اللهب إذا كانت النار صغيرة وآمنة للقيام بذلك.

عدم استخدم الماء فى إطفاء حرائق الكهرباء

- لا تستخدم الماء فى إطفاء حرائق الكهرباء لان الماء هو موصل طبيعي للكهرباء، ربما تصاب بالصدمة أو الصعق بالكهرباء فإن الماء لن يحد من انتشار النار بل سيساهم في توسيع دائرة التيار في جميع أنحاء الغرفة وربما إشعال المواد القابلة للاشتعال.

- الحرائق الكهربائية هي حريق من الفئة C، مما يعني أنك ستحتاج إلى مطفأة مناسبة لهذا النوع من الحريق ومعظم طفايات الحريق السكنية متعددة الأغراض وتسمى (ABC) ولكن من الضروري التحقق من ذلك قبل استخدامها على حريق كهربائي.

إخلاء المكان من العنصر البشري واستدعاء رجال الإطفاء

- إذا كنت غير قادر على إطفاء الحريق الكهربائي يجب عليك الخروج من مكان الحريق فورا وإخلاء المكان من العنصر البشري واستدعاء رجال الإطفاء.

- الاتصال علي الرقم (121) طوارئ الكهرباء.

- أغلق الباب وأنت تغادر لاحتواء النار، ولا تحاول دخول منزلك حتى يتم احتواء الحريق من قبل رجال الإطفاء.