محافظ دمياط تبحث التحضير للمؤتمر الرابع للمدن الابتكارية

التقت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، مع الدكتور أحمد راشد، أستاذ كلية الهندسة المعمارية ومدير مركز «فاروق الباز» للاستدامة ودراسات المستقبل التابع للجامعة البريطانية في مصر، والدكتور زياد خليفة، مدرس قسم البترول وتكنولوجيا الغاز بكلية الهندسة بالجامعة.

تناول اللقاء التباحث حول الملفات التحضيرية للمؤتمر الرابع للمدن الابتكارية، الذي تنظمه هيئة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat فى الفترة من 11 إلى 15 أكتوبر المقبل على مستوى العالم عبر شبكة الإنترنت، وذلك لتجهيز عدد من الملفات لدعم قمة تغير المناخ، المقرر عقدها فى اسكتلندا فى الفترة من 31 أكتوبر حتى 3 نوفمبر 2021.

وتمثل الجامعة البريطانية إقليم شرق البحر المتوسط، بينما تُعد محافظة دمياط الدراسة الحقلية للتجارب الخاصة بالتأقلم والتكيف مع التغيرات المناخية، خاصةً ظواهر ارتفاع منسوب مياه البحر والنحر بمدينة رأس البر، بالإضافة إلى ما تحققه مدينة دمياط للأثاث من تأصيل صناعة الأثاث التراثية، باعتبارها من مدن الجيل الرابع، خاصةً مع الرؤى المستقبلية التي تهدف لها المدينة.

ومن المقرر أن تلقي الدكتورة منال عوض كلمة خلال المؤتمر، حول تلك الملفات، لتأتي المحافظة كشريك أساسي في الملف، مع كل من جامعة القاهرة، ومركز بحوث البناء والإسكان، ومنتدى البحر المتوسط، ومركز فاروق الباز للاستدامة ودراسات المستقبل.

وأهدى الدكتور راشد درع الجامعة البريطانية لمحافظ دمياط، وذلك بالإنابة عن الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة، تقديراً لحرصها على توطيد أواصر التعاون المشترك والبناء بين الجانبين، كما تلقت المحافظ 4 نسخ من أبرز الإصدارات التي تناقش المخرجات العلمية والبحوث الخاصة بمركز فاروق الباز، وذلك لمؤتمرات المدن المتوسطة المستقبلية المستدامة، واستدامة المشروعات الكبرى فرص وتغيير وتحدي، والتراث الأخضر فرص وتغيير وتحدي، وأخيراً المبادرة الوطنية لحقوق الحضارة وبناء الحضارة.