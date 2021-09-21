محافظ دمياط تتفقد مشروعات «حياة كريمة» بقرية الإسماعيلية

أجرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، صباح اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، رافقها خلالها وفد من طلاب جامعة دمياط، وذلك للتعرف على محاور الإستراتيجية التي يستهدفها ذلك المشروع القومي العملاق لتطوير الريف المصري وتغطيته بكافة الخدمات.

قافلة تنموية وطبية

تم استهلال الجولة بتفقد القافلة البيطرية التنموية العلاجية والإرشادية بقرية «الإسماعيلية»، ضمن القوافل التي ينظمها مركز البحوث الزراعية من خلال معهد بحوث التناسليات الحيوانية بالهرم، بالشراكة مع مديرية الطب البيطري، حيث كان في استقبال المحافظ والطلاب الدكتور هاني حسن، رئيس المعهد، وقدم شرحاً تفصيلياً عن ما تقدمه القافلة من خدمات الكشف بالسونار والفحص والتحصين، وتدريب الأطباء البيطريين حول عمليات التلقيح الصناعي، مما يحقق أهداف التنمية المستدامة ودعم قطاع الثروة الحيوانية، بالإضافة إلى تقديم التوعية لصغار المربين بأساليب وطرق التربية والعلاج البيطري السليم للماشية.

وفي هذا السياق، أشادت محافظ دمياط بجهود معهد بحوث التناسليات الحيوانية في نشر التوعية وتحقيق الاستفادة من الخبرات العلمية لتنمية الثروة الحيوانية، مؤكدةً أن المعهد حقق دوراً بارزاً تحت مظلة تلك المبادرة الضخمة، من خلال القافلة التي جرى تنظيمها على مدار هذا الأسبوع بمركز كفر سعد.

مشروعات قرية الوسطاني

وتضمنت الجولة تفقد بعض المشروعات بقرية الوسطاني وتوابعها، وزيارة مشروع رفع صرف صحي قرية البدراوي، الذي يشمل بيارة وطلمبات وخط انحدار بطول 3 كيلومترات، ومبنى محولات وآخر للمولد ومخزن، وبلغت المعدلات التنفيذية للمشروع الذي يخدم 4600 نسمة 45% للشبكات، و2% لمحطة الرفع بتكلفة تقديرية 90 مليون جنيه.

وخلال الزيارة، تحدثت محافظ دمياط مع طلاب الجامعة حول مبادرة حياة كريمة المدرج بها 28 قرية بمركز كفر سعد، بإجمالى 219 تابعاً، حيث أكدت أن المحافظة بالتعاون مع الأجهزة المختصة قد نجحت في حصر كافة احتياجات تلك القرى بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والتعليم والشباب والرياضة والاتصالات ومد شبكات الغاز والصحة، وذلك بإنشاء وحدات صحية وفقاً لمعايير التأمين الصحي الشامل، إلى جانب إنشاء مجمعات حكومية ومجمعات زراعية وبيطرية متكاملة، ومشروعات تبطين وتأهيل الترع والكباري، وأيضاً أعمال رصف الطرق وإنارتها، ومشروع سكن كريم، وأشارت المحافظ إلى أنه تم خلال الفترة الماضية اتخاذ إجراءات تخصيص مساحات لإنشاء 12 مجمعاً للخدمات الحكومية، و12 آخرين لمجمعات زراعية.

أكبر مبادرة شهدتها مصر

وأكدت المحافظ أن حياة كريمة تُعد أكبر مبادرة شهدتها مصر خلال العقود الماضية على الإطلاق، منوهة الى أن حجم تكلفة المشروعات بالمبادرة تتجاوز 3 مليارات جنيه.

وواصلت «عوض» جولتها بمرافقة الطلاب في زيارة موقع إنشاء مجمع الخدمات الحكومية الجاري تنفيذه على مساحة 1200 متر مربع بقرية الوسطاني، ومكون من دور أرضي ودورين علويين، ليشمل مركزاً تكنولوجياً ومكاتب للتموين والبريد وسجل مدني وشهر عقاري، بالإضافة إلى مقرات للوحدة المحلية والمجلس المحلي والتضامن الاجتماعي، بتكلفة تقديرية 10 ملايين جنيه.

تقديم كافة الخدمات الحكومية بدقة وسرعة

ومن المتوقع أن يحقق المشروع، الذي بلغت نسبة التنفيذ به 15%، تقديم كافة الخدمات الحكومية بدقة وسرعة فائقة للمواطنين فى مكان وآن واحد، كما تم زيارة مجمع الخدمات الزراعية والبيطرية هنالك، وذلك لمبنى متكامل على مساحة 338 متراً مربعاً، حيث تم تقديم شرح مفصل عن المشروع الذي يقدم كافة الخدمات للمزارعين والمربين بالقرية وتوابعها، بتكلفة تبلغ 5500 مليون جنيه.

واختتمت الجولة بتفقد مدرسة الشهيد طلعت الشرباصي الثانوية المشتركة، بعد الانتهاء من أعمال التوسعات بها، بعدد 9 فصول ليصل إجمالي عدد الفصول بالمدرسة 18 فصلاً، وخلال الاطلاع على ما حققه ذلك المشروع التعليمي من تقليل نسبة الكثافة الطلابية بالفصل الواحد من 68 طالب إلى 34 طالباً، استعرضت المحافظ حجم مشروعات قطاع التعليم بالمبادرة التي بلغ عدد المدارس المدرجة بها 30 مدرسة، ما بين أعمال للتوسعات وإحلال كلي وجزئي وإنشاء جديد، بالإضافة إلى صيانة ما يقرب من 21 مدرسة، وأوضحت أن تلك الجهود حققت تقليل الأعباء عن كاهل الطلاب من معاناة التنقل إلى مدارس بالقرى المجاورة، وأيضاً الارتقاء بالعملية التعليمية.

الطلاب يشيدون بالمبادرة

ورحبت محافظ دمياط بزيارة الطلاب لمشروعات حياة كريمة، للتعرف على ما تشهده قرى مركز كفر سعد من تحول شامل بكافة القطاعات، كما تبادلت الحديث معهم حول مدى الاستفادة من تلك الجولة، حيث أشاد الطلاب بنسب الإنجاز التي تحققت بالفعل على أرض الواقع، وأحدثت إنجازاً كبيراً لم تشهده القرية من قبل.