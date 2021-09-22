 جامعة أسيوط: 450 جنيها مكافأة شهرية لطلاب امتياز التمريض

أصدر الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، قرراً بصرف مكافأة مالية قدرها 450 جنيهاً شهرياً لكل طالب من طلاب امتياز التمريض من المتدربين بالعمل في مستشفيات أسيوط الجامعية، خلال الستة شهور الماضية.

وأوضح الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، أنه من المقرر أن يستفيد من القرار نحو 480 طالباً وطالبة من طلاب امتياز التمريض، ومن المقرر أن يتم صرف لهم المكافأة المنصوص عليها شهرياً عن ستة شهور كاملة، بدايةً من 1 أبريل وحتى 30 سبتمبر 2021.

مليون و296 ألف جنيه إجمالي مكافآت طلاب امتياز التمريض

وأضاف الدكتور إيهاب فوزي، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسيوط، أن المبلغ الإجمالي المخصص لمكافأة طلاب امتياز التمريض، يصل إلى نحو مليون و296 ألف جنيه، سيتم صرفها من صندوق المستشفى التخصصي بالمستشفيات الجامعية، منوهاً أن طلاب امتياز تمريض قد بدأوا عملهم التدريبي بالفعل في المستشفى الجامعي الرئيسي، ومستشفى صحة المرأة، والراجحي الجامعي للكبد والجهاز الهضمي ومستشفى الأطفال الجامعي.

إطلاق الدراسة ببرنامج خاص جديد مخصص لطلاب كلية الطب

من جانب آخر، أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، انطلاق الدراسة ببرنامج خاص جديد مخصص لطلاب كلية الطب، وهو برنامج الساعات المعتمدة، المبني على الجدارات (5+2)، وذلك مع بدء العام الجامعى الجديد 2021/ 2022.

وأوضح رئيس الجامعة أن البرنامج الخاص الجديد يأتي استكمالاً لاستراتيجية الجامعة الساعية إلى تطوير خدماتها التعليمية المقدمة عن طريق عدد من البرامج الدراسية الخاصة والمميزة في مختلف الكليات، بما يواكب التطور العلمي، ويعمل على تلبية الاحتياجات المتميزة في سوق العمل المحلي والدولي.