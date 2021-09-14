تطعيم 15% من منتسبي جامعة أسيوط بلقاحات كورونا

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، انتهاء الجامعة من تطعيم 15% من منتسبيها بالجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والتي وفرتها إدارة الجامعة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وتتضمن لقاحات أسترازينيكا وسينوفارم وسينوفاك، وذلك وفق آخر تقرير وحتى 12 سبتمبر الحالي، وذلك بواقع 17285 من منتسبي الجامعة من إجمالي العدد الكلى المستهدف والبالغ 115430.

8500 جرعة لقاح كورونا بالجامعة

وأوضحت الدكتورة مها غانم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ونائب رئيس اللجنة، أن إجمالي عدد الجرعات التي تسلمتها الجامعة منذ انطلاق أعمال التطعيم في مطلع يناير الماضي 10850 جرعة ما بين جرعة أولى وثانية من جميع اللقاحات المتوافرة «أسترازينيكا وسينوفارم وسينوفاك»، مضيفة أن إجمالي أعداد الذين تلقوا التطعيم من منتسبي الجامعة بلغ 8500 فرد عقب افتتاح أول مقرين للتطعيم داخل الجامعة، كما زاد العدد الإجمالي منذ أول سبتمبر ومنذ زيادة أعداد نقاط التطعيم ووصل إلى6051 منتسباً، مؤكدة أنه من المقرر أن تنتهى الواحدت من تطعيم الجرعة الأولى لمعظم منتسبي الجامعة مع يوم 25/10/2021، وذلك بعد تطعيم الطلاب الجدد، كما نوهت بأن التطعيم يتم من خلال النقاط الثابتة التي وفرتها الجامعة لهذا الشأن والمتضمنة 13 نقطة في عدد من المناطق، وهي «نقطة بقسم طب علاج الأورام، ونقطة بوحدة علاج أعضاء هيئة التدريس، ونقطة بقطاع المدن الجامعية بنين، ونقطة بقطاع المدن الجامعية بنات، ونقطة بكلية الآداب، فضلاً عن العديد من النقاط الأخرى»، التي تعمل بها 26 فرقة طبية مدربة من أطباء وأطقم تمريض وطاقم عمل وحدة مكافحة العدوى بالجامعة، حيث تعمل تلك النقاط طوال أيام الأسبوع على فترتين صباحية ومسائية.

تطعيم طلاب المدن الجامعية بلقاح كورونا

من جانبه، أكد الدكتور شحاتة غريب شلقامى، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب وعضو اللجنة العليا المشكلة لمتابعة أعمال التطعيم، أنه جرى تجهيز قاعة حورس بمبنى (أ) لتطعيم الطلاب، وقاعة مطعم مبنى (ل) الجديد لتطعيم الطالبات، وذلك لتطعيم طلاب المدينة الجامعية الجدد والقدامى، وعددهم أكثر من 8 آلاف طالب وطالبة من الطلاب المغتربين المقيمين بالمدينة الجامعية القدامى أو الطلاب الجدد ممن قاموا بتسجيل رغباتهم للسكن بالمدينة الجامعية على الموقع الإلكتروني، حيث يُعد تلقى اللقاح شرطاً أساسياً من شروط الالتحاق بالمدينة الجامعية، منوهاً بأنه يمكن لجميع الطلاب التوجه إلى أي نقطة تطعيم من النقاط الـ13، التي وفرتها إدارة الجامعة لتلقي اللقاح.