جامعة أسيوط تحتفل بتخريج أول دفعة لكلية الفنون الجميلة (صور)

شهد الدكتور شحاتة غريب شلقامي، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب، حفل تكريم الدفعة الأولى لكلية الفنون الجميلة بجامعة أسيوط، وذلك بأرض المخيم الكشفي، بحضور عدد من القيادات الجامعية.

«غريب»: الجامعة تدعم الخريجين وتتواصل معهم

وأكد الدكتور شحاتة غريب، حرص إدارة الجامعة على تقديم الدعم الكامل لكل الطلاب الخريجين، واستمرار التواصل معهم لتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل على نحو يليق باسم ومكانة الجامعة، متمنياً لكل الطلاب استمرار التعلم والبحث وتنمية المهارات، واكتساب اللغات لرفع كفاءتهم وتطوير ذاتهم لمواجهة سوق العمل.

وأعرب الدكتور أحمد المنشاوي عن بالغ سعادته لتواجده وسط كوكبة من أبنائه الخريجين المتميزيين للاحتفال معهم بتخريج أول دفعة لكلية الفنون الجميلة، مشيداً بدور أولياء الأمور لما قدموه لأبنائهم الطلاب من إمكانيات مادية ومعنوية وتوفير سبل الدعم و العطاء، والذي دام لمدة خمس سنوات حتي تأتي هذه اللحظة التي يتوج بها الخريجون.

أسماء أوائل كلية الفنون الجميلة

ووجه الدكتور محمد عبد الحكيم وكيل الكلية لشؤون التعليم و الطلاب، خالص التهنئة لأبناء كلية الفنون الجميلة من الخريجين على تفوقهم واجتهادهم طوال سنوات الدراسة، معلناً أسماء أوائل الخريجين الحاصلين على تقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف، وهم عمرو محمد فؤاد قسم العمارة، ولاما ماجد محمد عبد السلام قسم الديكور شعبة العمارة الداخلية، وروفيدة أحمد فرغلي قسم الديكور شعبة الفنون التعبيرية، وعبد الرحمن حسن عبد الرحمن قسم جرافيك شعبة تصوير، ومريم حسني عبد الحكيم قسم النحت شعبة العرائس والأقنعة، وآية سيد سعد قسم التصوير، وأحمد زهري رياض قسم النحت.

كما شمل الاحتفال تكريم الحاصلين على تقدير عام جيد جداً مع مرتبة الشرف، وهم إسراء إبراهيم علي أحمد، قسم الجرافيك، وعمر أحمد حسن قسم التصوير، وسلمى محمد عبد المحسن قسم النحت.