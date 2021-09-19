بدء تطعيم طلاب جامعة أسيوط الجدد بلقاح كورونا: تعرف على مواعيد كل كلية

تبدأ جامعة أسيوط، اليوم الأحد، أعمال الكشف الطبي على الطلاب الجدد من الحاصلين على الثانوية العامة والملتحقين بكليات الجامعة للعام الجامعي الجديد 2021/ 2022، ويستمر حتى 20 أكتوبر القادم، وذلك وفق جدول زمني محدد لكل كلية مع تقسيم طلاب الكليات ذات الأعداد الكبيرة إلى مجموعات لتجنب الزحام والتكدس.

تطعيم الطلاب الجدد بلقاح كورونا

من جانبه، أوضح الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، أنه من المقرر أن يتم تطعيم الطلاب الجدد باللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال إجراء الكشف الطبي للعام الدراسي الجديد، وذلك ضمن حملة الجامعة لتطعيم كافة منتسبيها من أعضاء هيئة تدريس وعاملين وطلاب باللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن تطعيم كافة أفراد الجامعات والمعاهد المصرية من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والعاملين والطلاب ضد فيروس كورونا، استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد.

وأضاف رئيس الجامعة، أن تطعيم الطلاب الجدد يعد خطوة أساسية لاستكمال الشروط المقررة لالتحاقهم بالكليات المختلفة.

بدء الكشف الطبي على الطلاب الجدد

وفي سياق متصل، أشار الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه من المقرر أن يبدأ اليوم أعمال الكشف الطبي والتطعيم للطلاب الملتحقين بكلية الطب البشري، يعقبه طلاب كليتيّ طب الأسنان والطب البيطري يوم الاثنين 20/9، والصيدلة يوم الثلاثاء 21/9، والهندسة يوم الأربعاء 22/9، وكذلك كليتيّ الحاسبات والمعلومات والفنون الجميلة يوم الخميس 23/9.

مواعيد الكشف الطبي على الطلاب الجدد

وأضاف «غريب»، أنه تم تحديد يوم الأحد 26/9 لكلية العلوم، والاثنين 27/9 لكلية رياض الأطفال، إلى جانب يوميّ الثلاثاء والأربعاء 28 و29/9 لكلية التجارة، ويوميّ الخميس 30/9 والأحد 3/10 لكلية الحقوق، وكذلك يوم الاثنين 4/10 لكلية التربية «شعبة عامة»، والثلاثاء 5/10 كلية التربية «باقي الشعب»، إضافة إلى يوم الأربعاء 6/10 لكلية التربية الرياضية.

بينما تقرر لطلاب كلية الآداب يوميّ الأحد والاثنين 10و11 / 10، ويوم الثلاثاء 12/10 لكليتيّ الزراعة وكلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية، والأربعاء 13/10 لكلية التمريض، وكذلك يوم الخميس 14/10 لكلية التربية النوعية، ويوم الأحد 17/10 لكلية الخدمة الاجتماعية، والمعهد الفني للتمريض يوم الاثنين 18/10.

وأشار الدكتور شحاتة غريب أنه تقرر تحديد يوميّ الثلاثاء 19/10 والأربعاء 20/10 لجميع الطلاب المتخلفين عن إجراءات الكشف الطبي من جميع الكليات، منوهاً بأن الكشف الطبي من المقرر إجراؤه بمجمع صالات الامتحانات بالجامعة.

وطالبت إدارة الجامعة كافة الطلاب بالالتزام بكافة إجراءات الوقاية والسلامة التي تتبعها الجامعة في ظل المستجدات والتوابع التي تفرضها جائحة كورونا والحرص علي التباعد الاجتماعي والالتزام بارتداء الماسكات حفاظاً على سلامة الطلاب وتجنباً لانتشار العدوى.