محافظ كفر الشيخ يطالب بسرعة انتهاء العمل بمحاور الطرق

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، أعمال تطوير المحاور والشوارع غرب محافظة كفر الشيخ، للوقوف على الأعمال الجارية، بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والعميد سامح العزب، مدير إدارة المرور، مشدداً على تطبيق الإجراءات الاحترازية، واستمرار أعمال الرش والتطهير بمدن وقرى المحافظة.

وتفقد محافظ كفر الشيخ الأعمال الجارية بشارع المدارس، شرق العاصمة، الواصل بين محور سعد زغلول والشوارع المتفرعة أمام حديقة صنعاء، مشدداً على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال بشارع المدارس، قبل بدء العام الدراسي.

تفقد الأعمال الجارية في محور سعد زغلول

كما تفقد محافظ كفر الشيخ الأعمال الجارية في محور سعد زغلول، وشارع الـ21، وأبدى عدداً من الملاحظات، موجهاً بتفاديها في محور سعد زغلول والشوارع الجاري رصفها، واستمع لشكاوى عدد من المواطنين خلال جولته، موجهاً بحلها، كما شدد على اللواء شعبان مبروك، رئيس مجلس المدينة، بتقديم تقرير عما تم من أعمال، كما وجه بالتواصل مع المواطنين للتعرف عن مدى حل تلك المشكلات.

تطوير وإنشاء محاور جديدة غرب العاصمة

جدير بالذكر أن غرب مدينة كفر الشيخ شهد أعمال تطوير وإنشاء محاور جديدة، بدءاً من رصف شارع صبري القاضي، وإنشاء الحديقة العامة المجانية المجاورة له، وما تم توفيره من مقاعد وألعاب أطفال وبرجولات ومظلات، وإنشاء محور سعد زغلول الجديد للربط بين شرق وغرب المدينة الممتد من امتداد شارع صبري القاضي، حتى مزلقان سعد زغلول «السلخانة» سابقاً، لربط غرب بشرق المدينة، بالإضافة لإنارته، كما تم إنشاء شارع 21 وتحويله لاتجاهين، وإزالة التعديات على الطريق العام، لتيسير الحركة المرورية بمنطقة غرب العاصمة.