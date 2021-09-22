أسعار ومواصفات 3 سيارات جديدة تنافس «هافال H6 موديل 2022»

منذ بداية الربع الثالث للعام الجاري 2021، طُرح عدد كبير من الطرز المختلفة للسيارات الملاكي داخل السوق المحلي موديل العام المقبل 2022؛ ومنها سيارة «هافال H6 موديل 2022»، والتي ارتفعت أسعارها بسبب ما يسمى بـ«أوفر برايس» بقيم تراوحت بين 5 حتى 10 آلاف جنيه.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية أهم الطرز المنافسة لـ«هافال H6 موديل 2022» ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، عقب الزيادة السعرية الأخيرة على فئات السيارة مختلفة التجهيزات، وقائمة الأسعار الرسمية للطرز المنافسة وأهم التجهيزات، حسب المُعلن من الوكيل المحلي في مصر.

قائمة أسعار ومواصفات سيارة «هافال H6»

تتوافر السيارة داخل السوق المحلي موديل العام الجديد 2022 بـ4 فئات مختلفة التجهيزات، هي:

- الفئة الأولى بسعر 375 ألف جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 405 آلاف جنيه.

- الفئة الثالثة بسعر 420 ألف جنيه.

- الفئة الرابعة بسعر 450 ألف جنيه.

أما مواصفات السيارة فتتمثل في التالي:

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي تربو، وينتج قوة قدرها 148 حصانا، وعزم دوران 230 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تأتي السيارة بأبعاد 4653 ملم للطول، و1886 ملم للعرض، و1730 ملم الارتفاع، و2738 ملم طول قاعدة العجلات.

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة إلى حوالي 600 لتر.

قائمة أسعار ومواصفات سيارة «أوبل كروس لاند»

- تتوافر السيارة داخل السوق المحلي بفئتين مختلفتين في التجهيزات، هما:

- الفئة الأولى بسعر 340 ألف جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 370 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك ثلاثي الأسطوانات بسعة 1.2 لتر 1200 سي سي تربو، ينتج قوة قدرها 110 أحصنة، وعزم دوران يصل إلى 204 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة 100 كم/ ساعة في غضون 11.8 ثانية.

- تستهلك السياراة متوسط 5.4 لتر من الوقود لقطع مسافة 100كم/ ساعة.

- تصل السرعة القصوى للسيارة 187 كم/ ساعة.

- تأتي السيارة بأبعاد 4211 ملم للطول، و1765 ملم للعرض، و1605 ملم الارتفاع.

قائمة أسعار ومواصفات سيارة «أم جي RX5»

تتوافر السيارة داخل السوق المحلي بـ3 فئات مختلفة التجهيزات، هي:

- الفئة الأولى بسعر 332 ألف جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 352 ألف جنيه.

- الفئة الثالية بسعر 382 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي تربو، وينتج قوة 169 حصانا، وعزم دوران 250 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى سرعة الـ100كم/ ساعة في غضون 9.8 ثانية.

- تستهلك السيارة متوسط 6.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100كم.

- تأتي السيارة بأبعاد 4545 ملم الطول، و1855 ملم العرض، و1719 ملم الارتفاع، و2700 ملم طول قاعدة العجلات.

قائمة أسعار ومواصفات سيارة «سكودا كاميك»

- تتوافر السيارة داخل السوق المحلي بفئتين مختلفتين في التجهيزات، هما:

الفئة الأولى بسعر 390 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 450 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.6 لتر 1600 سي سي، وينتج قوة 110 أحصنة.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى سرعة الـ100كم/ ساعة في غضون 11.9 ثانية.

- تستهلك السيارة متوسط 6.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100كم.

- تأتي السيارة بأبعاد 4240 ملم للطول، و1980 ملم للعرض، و1550 ملم للارتفاع، و2650 ملم طول قاعدة العجلات.