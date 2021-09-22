ترامب يقاضي ابنة شقيقه بسبب مقال منشور عن تهربه الضريبي

أقام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، دعوى قضائية ضد ابنة شقيقه، ماري ترامب، وصحيفة «نيويورك تايمز»، بسبب مقالة نشرتها الصحيفة عام 2018، تزعم مشاركته في مخططات ضريبية مشكوك فيها «تهرب ضريبي».

وأقام «ترامب» الدعوى القضائية في محكمة مقاطعة دوتشيس في نيويورك، يوم أمس الثلاثاء، وقال في دعواه إن «ماري ترامب وصحيفة «نيويورك تايمز»، وعلى الأقل 3 من مراسليها، تورطوا في «مؤامرة خبيثة»، للحصول على سجلات شديدة السرية والحساسية، تتعلق بالشؤون المالية للرئيس الأمريكي السابق»، حسبما نقلت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

وثائق سرية تتعلق بترامب

وحسب الدعوى القضائية، فقد تكبد «ترامب» أضرارا لا تقل عن 100 مليون دولار أمريكي، نتيجة الإجراءات المزعومة. كما تشير الدعوى إلى «أن صحيفة نيويورك تايمز أثرت على ماري ترامب، لمساعدتها في الحصول على وثائق سرية، على الرغم من اتفاق التسوية الذي وقعته بعد طعن قانوني في وصية فريد ترامب».

يذكر أن صحيفة «نيويورك تايمز» ومراسليها الثلاثة الواردة أسماؤهم في الدعوى القضائية، وهم ديفيد بارستو، وسوزان كريج، وراس بيوتنر، فازوا عام 2019 بجائزة «بوليتزر» للصحافة، في فئة التقارير التفسيرية، عن تحقيقهم الذي استغرق 18 شهراً، وتوج بالمقالة المذكورة في الدعوى القضائية.

وكان «ترامب» قد رفض المقالة وقت نشرها، ووصفها بالمملة، وذلك في سياق رفضه وانكاره لأي اتهامات تتعلق بذمته المالية.

ترامب يواجه اتهامات تتعلق بجرائم مالية وضريبية

وبالرغم من ذلك، فإن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يواجه اتهامات متعددة تتعلق بجرائم مالية وضريبية، حسبما يؤكد الباحث والمحلل السياسي المقيم بالولايات المتحدة عاطف عبدالجواد.

وكانت هيئة محلفين كبرى في مانهاتن قد وجهت في وقت سابق، لائحة اتهام جنائية ضد منظمة ترامب، ومديرها المالي ألين فايسلبرج.

ومنظمة ترامب هي شركة قابضة عائلية تمتلك عددا من نوادي الجولف وفنادق وعقارات فخمة.