أحمد سعد ومصطفى حجاج يطرحان أول دويتو بينهما.. «ع الدوغري»

طرح الفنان أحمد سعد دويتو غنائيا مع المطرب مصطفى حجاج بعنوان «ع الدوغري»، من إنتاج شركة «مزيكا».

«ع الدوغري» إنتاج شركة «مزيكا»

وعبر كل من أحمد سعد، ومصطفى حجاج عن سعادتهما بهذا اللقاء الفني، وأشادا بهذا التعاون في بيان، ووضحت حالة التفاهم والحب بين الثنائي أثناء كواليس التصوير الفوتوغرافى باستوديو المصور شريف قمر، حيث جمع بين الثنائى العديد من المواقف الطريفة.

الأغنية من كلمات مصطفى حسن وألحان محمد عبدالمنعم

أغنية «ع الدوغري» طرحتها شركة «مزيكا» بالتعاون مع «NJ Music Production» على موقع الفيديوهات الشهيرة «يوتيوب» وعلى جميع المتاجر الإلكترونية، وهي من كلمات مصطفى حسن وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع موسيقى أحمد حسام، وإلهامي دهيمة

وتقول كلماتها:

احنا بننحت ف الصخر وإيدينا ماتوجعناش

وبنمشي ف عز الشمس والشمس ماتلسعناش

إحنا لو قولنا ياجري ضلنا مايحصلناش

عومان عدينا البحر والبحر ماغرقناش

الخوف مايخوفناش

فبلاش تناطحنا بلاش

بنقفل عداد من غير مانقلب نور ولا ندي فلاش

إبلع

ع الدوغري وكفاءه سايقين الدنيا سواقه

وبنجري ومابنهداش.

وقدم الفنان أحمد سعد خلال الفترة الماضية عددا من أغنيات الديو، منها أغنيته الشهيرة مع الفنان الكبير هاني شاكر التي طرحت بعنوان «لو سمحتوا» وحققت نجاحا كبيرا وقت صدورها، كما قدم أغنية «الملوك» مع عدد من مطربي المهرجانات، منهم المؤدي عنبة وزركش، كما يستعد «سعد» خلال الفترة المقبلة لطرح عدد من أغنياته الخاصة مع شركة «مزيكا».