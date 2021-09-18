بعد تغريمه.. الموسيقيين: أحمد سعد ليس المقصود والقانون الجديد على الكل

قررت نقابة الموسيقيين تغريم أحمد سعد 20 ألف جنيه بسبب غنائه بلاي باك، وذلك ضد القانون الجديد الذي فرضته النقابة على جميع المطربين، وكان أحمد سعد ضحية أول المخالفات بعدما أحيا يوم الخميس 16 سبتمبر حفلا غنائيا ضخما في الساحل بصحبة 4 عازفين فقط والاستعانة بالبلاي باك.

تعليق النقابة على أزمة أحمد سعد

جدير بالذكر أن المستشار علاء عامر، مستشار نقابة المهن الموسيقية، علق في تصريحات خاصة لـ«الوطن» على قرار تغريم أحمد سعد وقال إن القرار المقصود به جميع المطربين وليس مطربي المهرجانات فقط وأن الهدف من القرار هو عمل الفرق الموسيقية والموسيقيين، وخاصة أنهم منذ عامين وبالتحديد وقت فيروس كورونا والعدد أصبح قليلا ولا يتم الاعتماد عليهم بشكل أساسي، بينما بدأ المطربون في الإعتماد على الفلاشة وذلك يؤذي الموسيقيين.

نقابة الموسيقيين وقانون الغناء بفلاشة

كما قال علاء عامر إن قرار منع الفلاشة أيضا مهم للمطربين في كشف جودة الصوت وخاصة أنه يوجد مطربون لم يغنوا إلا بصحبة الفلاشة، مضيفا أن الفلاشة ممنوعة تماما ولا يمكن أن يغني المطرب بفلاشة بجانب الفرقة الموسيقية وأنه يجب أن يغني لايف فقط، لافتا إلى أن أحمد سعد ليس المقصود فقط بل كل مطرب يخالف القوانين.

ويستعد أحمد سعد خلال الأيام المقبلة لطرح أغنيته الجديدة «ع الدوغري» مع الفنان الشعبي مصطفى حجاج والتي روج لها الثنائي قبل عدة أسابيع والأغنية من نوع الأغاني الشعبي المقسوم والتي يوجد بها الكثير من المفردات، وقال أحمد سعد أنه يحب صوت مصطفى حجاج وسعيد بالتعاون معه في أغنية «ع الدوغري» وأنها ستكون مفاجأة للجميع وأنه متحمس لها للغاية، كما أكد سعد في تصريحاته لـ«الوطن» أنه يحضر لأكثر من أغنية جديدة خلال الأيام المقبلة.