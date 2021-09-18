عضو بـ«الموسيقيين»: أحمد سعد صديق لهاني شاكر لكنه يطبق القانون على الجميع

علق الفنان حلمي عبد الباقي، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، على تغريم المطرب، أحمد سعد، 20 ألف جنيه، لغنائه على «فلاشة» بطريقة «بلاي باك»، بعد إحيائه حفلا بالساحل الشمالي، الخميس الماضي، مؤكدا أن أحمد سعد صديق لنقيب الموسيقيين، هاني شاكر، وغنى معه دويتو، لكن هذا لم يمنعه من تطبيق القانون عليه، وفي هذا رسالة بأن القانون سيطبق على الجميع.

شريحة الموسيقيين عانت الأمرين بسبب جائحة كورونا

وقال حلمي عبد الباقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «أون»، إن الجميع يعلمون أن الموسيقيين عانوا في جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» وظلوا لمدة عامين بلا عمل، وبالتالي هذه تُعد شريحة عانت الأمرين، كما أن الفنان بلا موسيقى لا يستطيع الغناء، ولا يُصبح فنان، متسائلًا: «يعني بعد ما ربنا يكرم والحياة تعود تدريجيًا أنا كفنان أعمل حلفة وأطلع من غير فرقة؟ أي منطق يحكم الأمر فنيًا أو إنسانيًا؟ إزاي فنان يغني وفرقته قاعدة في البيت؟».

قرار نقابة الموسيقيين بمنع غناء الفلاشة في الحفلات صائب

وتابع عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية: «من أهم أولويات نقابة الموسيقين هو تشغيل الموسيقين؟ فلو أنا اشتغلت على فلاشة أو ماينس وان، كده مش هاشغل الموسيقين، وبالتالي فقدنا عنصرا أساسيا وهو عدم تشغيل الموسيقيين، وثاني العناصر يتعلق بالابداع، فأين سيكون الإبداع لو اعتمدت على فلاشة؟ إزاي المغني هايقف على مسرح لايف وعاوز الجمهور يتفاعل معايا فاقوم أغني على فلاشة؟»، موضحًا أن قرار نقابة المهن الموسيقية صائب في هذا الشأن.

أحمد سعد صديق لـ«هاني شاكر»

وواصل: «الرسالة التي وجهها النقيب هاني شاكر لكل الموسيقين، أن أحمد سعد صديق له وغنى معه دويتو، وهي رسالة إلى أن القانون يُطبقه النقيب على الصديق قبل أي عضو، مع أن أحمد سعد، مطرب من الطراز الأول ولا يختلف عليه اثنان».