لو معاك 5 آلاف جنيه.. ازاي تستثمر فلوسك وتحصل على دخل شهري من بنك مصر؟

في كثير من الأحيان، وبمجرد أن يمتلك الفرد مبلغا ماليا يبدأ في البحث عن الطرق الآمنة لاستثمار تلك الأموال في مشروع أو بطريقة أخرى مضمونة، يمكنه من خلالها الحصول على دخل شهري، يساعده في تلبية احتياجاته الأساسية من متطلبات الحياة.

وقد يلجأ الكثير من المواطنين إلى شراء شهادات الادخار والاستثمار من البنوك، باعتبارها الوسيلة الأكثر أمانا لهم، وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، شهادات الادخار من بنك مصر التي يمكن شراؤها لمن يملك 5 آلاف جنيه، والحصول منها على ربح شهري من بنك مصر ، إذ يحدد البنك قيمة الدخل الشهري الذي يحصل عليه العميل عند شراء الشهادة، وفق قيمة الشهادة المالية التي يقوم العميل بشرائها، وذلك وفق حديث خدمة العملاء للبنك، كالتالي:

1- شهادة القمة

- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

- تصل مدة الشهادة إلى 3 سنوات.

- يصل الحد الأدنى لشراء الشهادة إلى 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- يمنح البنك لعملائه معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يجري صرفه شهريا.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

2- شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة خمس سنوات

- يجري إصدار الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

- تصل مدة الشهادة إلى 5 سنوات.

- يصل الحد الأدنى لشراء الشهادة إلى 1200 جنيه ومضاعفاتها للشهادة ذات العائد الشهري، و1000 جنيه ومضاعفاتها للشهادة ذات العائد السنوي.

- معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يجري صرفه شهرياً أو سنوياً.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ اصدار الشهادة.

3- شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة سبع سنوات

- يجري إصدار الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

- تصل مدة الشهادة إلى 7 سنوات.

- يصل الحد الأدنى لشراء الشهادة إلى 750 جنيها ومضاعفاتها.

- معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهرياً.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

4- الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير الشهري

- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

- تصل مدة الشهادة إلى 3 سنوات.

- يصل الحد الأدنى لشراء الشهادة إلى 500 جنيه ومضاعفاتها.

- يمنح البنك عملاءه معدل عائد متغير يصرف كل شهر.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

5- الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير الربع سنوي

- يجري إصدار الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

- تصل مدة الشهادة إلى 3 سنوات.

- يصل الحد الأدنى لشراء الشهادة إلى 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- يمنح البنك عملاءه معدل عائد متغير يصرف كل 3 شهور.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

6- شهادة الاختيار ذات العائد التراكمي

- يجري إصدار الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

- تصل مدة الشهادة إلى 5 أو 10 سنوات.

- القيمة الأسمية للشهادة تصل إلى 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها، ويجري شراؤها بقيمة أقل من قيمتها الاسمية طبقاً لمدة الشهادة.

- معدل عائد تراكمي يصرف بنهاية مدة الشهادة مع القيمة الشرائية المدفوعة بحيث يحصل العميل على القيمة الاسمية في تاريخ الاستحقاق.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 12 شهراً من تاريخ إصدار الشهادة.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

7- شهادة أمان المصريين

- يجري إصدار الشهادة للأفراد المصريين من سن 18 حتى 59 عاما.

- مدة الشهادة تصل إلى 3 سنوات.

- تصدر الشهادة بفئة 500 جنيه ومضاعفاتها بحد أقصى 2500 جنيه في جميع البنوك المشاركة.

- يصرف العائد في نهاية مدة الشهادة.

- تمنح الشهادة وثيقة تأمين على الحياة.

- إمكانية الفوز في السحب الربع سنوي بقيمة 10 آلاف جنيه، وكل 500 جنيه تمثل فرصة للفوز في السحب.

- لا يحق للعميل الفائز الدخول بسحوبات مرة أخرى.

- يمكن استراداد الشهادة في أي وقت​​.