لو معاك 10 آلاف جنيه.. إزاي تستثمرهم في البنك الأهلي بعائد شهري؟

في كثير من الأحيان، يبحث الراغبون في الاستثمار عن طرق عديدة لاستثمار أموالهم، بما يمكنهم الحصول على دخل شهري ثابت لهم، يساعدهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية من متطلبات الحياة، ويلجأ البعض لتحقيق ذلك من خلال شراء شهادات الاستثمار من البنوك، وتكون بفائدة شهرية.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، كيفية استثمار أموالك، حتى وإن كان المبلغ 10 آلاف جنيه من البنك الأهلي المصري عن طريق شراء شهادات الاستثمار، وفق خدمة عملاء البنك:

شهادات الاستثمار

تعد شهادات الاستثمار شهادات اسمية ولا يجوز تداولها أو تظهيرها أو تحويل قيمتها، ولا يمكن رهنها أو خصمها أو أخذ قرض بضمانها من بنك آخر أو من البنك نفسه، وتنقسم شهادات الاستثمار إلى التالي:

شهادات استثمار من فئة «أ»

- يمكن الحصول على شهادة الاستثمار فئة «أ» بقيمة تبدأ من 500 جنيه ومضاعفتها.

- تصل مدة شهادة الاستثمار تلك إلى 10 سنوات.

- تصل الفائدة الشهرية للشهادة إلى نسبة 9.5%.

- تصدر شهادة الاستثمار بنظام دورية صرف العائد بالفوائد التراكمية.

شهادات استثمار من فئة «ب»

- يمكن الحصول على شهادة الاستثمار بقيمة تبدأ من 500 جنيه ومضاعفتها.

- تصل مدة شهادة الاستثمار من تلك الفئة إلى عام كامل.

- تصل قيمة الفوائد الشهرية لتلك الشهادة إلى 6% من قيمتها.

- تصدر شهادة الاستثمار تلك بنظام دورية صرف العائد الشهرية.

- كما توجد أيضا شهادة استثمار لمدة عامين بسعر عائد يصل إلى 6.5% بعائد يصرف بنظام ربع سنوي.

شهادات استثمار من فئة «ج»

- تصل مدة شهادة الاستثمار من تلك الفئة إلى 20 عاما.

- لم يحدد البنك لشهادة الاستثمار من تلك الفئة سعر عائد أو دورية صرف.